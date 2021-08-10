Маємо три сценарії, – Ляшко розповів, як у школах планують почати навчання з 1 вересня

В Україні планують, що діти з 1 вересня підуть до школи. Так, якщо регіон залишиться у зеленій зоні епідемнебезпеки, то навчання розпочнеться без будь-яких додаткових обмежень.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі одному з телеканалів розповів, що якщо певна область переходитиме на жовтий, помаранчевий чи червоний рівень, то навчання продовжуватиметься, але лише у тих школах, де будуть вакциновані 80% освітян.

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За його словами, МОЗ спільно з МОН думають над тим, що буде з освітнім процесом, коли будуть вводити додаткові карантинні обмеження.

"Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. І з урахуванням ситуації, яку ми бачимо у Європі, в Україні треба буде подовжити адаптивний карантин щонайменше на два місяці, – зазначив міністр.

Ляшко каже, що МОЗ прогнозує різні сценарії, адже коронавірус поводиться непередбачувано. Нині динаміка захворюваності повторюється майже один в один з літом 2020 року, тому у серпні спалах вірусу не прогнозують.

Ми маємо три сценарії – песимістичний, оптимальний і помірний. У МОЗ їх розраховували не по спалаху, а по завантаженості системи охорони здоров’я. Тому ми повинні підготуватися навіть до песимістичного сценарію,

– сказав він.

Очільник МОЗ запевняє, що не варто чекати спалаху коронавірусу, а краще заздалегідь підготуватися до нього та вакцинуватися.

До слова, уряд видав постанову, що школи, у яких вакциновано понад 80% педагогів, можуть працювати, навіть якщо регіон перейде в жовту, помаранчеву чи навіть червону зону карантину. В іншому випадку – при посиленому карантину в школах запроваджується дистанційне навчання.