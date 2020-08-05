Як у школах можна провести перший дзвінок для учнів
Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій порадила школам креативно підходити до святкування першого дзвоника та початку нового навчального року. Проте варто дотримуватися заходів безпеки.
Так, під час онлайн-толоки від EdCamp чиновниця наголосила, що Міністерство освіти і науки рекомендує утриматися від масових заходів.
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За її словами, формат проведення 1 вересня заклади освіти можуть визначити індивідуально для своєї школи.
Мандзій каже, що святкування першого дзвоника, до прикладу, може проводитися в межах класу, оскільки там менше людей, ніж було б на загальному святі. Окрім того, такі заходи варто проводити на відкритому повітрі.
"Не наражаймо одне одного на небезпеку і придумаймо креативний формат", – додала Мандзій.
Як організувати навчання у школі в період пандемії: рекомендації МОЗ
Міністерство охорони здоров’я надало тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти. Зокрема, планується:
- не допускати до роботи вчителі з температурою понад 37,2°C;
- розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;
- пересуватися та заходити в приміщення школи в масці, але під час занять учням можна буде зняти маску;
- скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;
- за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;
- провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.