Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій порадила школам креативно підходити до святкування першого дзвоника та початку нового навчального року. Проте варто дотримуватися заходів безпеки.

Так, під час онлайн-толоки від EdCamp чиновниця наголосила, що Міністерство освіти і науки рекомендує утриматися від масових заходів.

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За її словами, формат проведення 1 вересня заклади освіти можуть визначити індивідуально для своєї школи.

Мандзій каже, що святкування першого дзвоника, до прикладу, може проводитися в межах класу, оскільки там менше людей, ніж було б на загальному святі. Окрім того, такі заходи варто проводити на відкритому повітрі.

"Не наражаймо одне одного на небезпеку і придумаймо креативний формат", – додала Мандзій.

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