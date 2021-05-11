Як у школах на Харківщині пройде останній дзвоник: офіційне рішення

У Харківській ОДА повідомили, що навчальний рік буде завершуватися в очному режимі, але з карантинними обмеженнями. Загалом сценарій свята останнього дзвоника буде затверджуватися в кожній школі окремо.

Проте в обласній держадміністрації дали головну рекомендацію для всіх шкіл Харківської області — останній дзвоник має бути на відкритому повітрі.

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Директорка обласного департаменту освіти і науки Анжеліка Крутова розповіла, що цього року, з огляду на те, що Харків на карантині, всі заклади освіти працюють у режимі з обмеженнями, передбаченими жовтою зоною.

Діти вчаться, але збирати у великій кількості людей не можна. Тому свято останнього дзвоника, якщо воно і буде проходити, то обмежено в окремих класах, за можливості на свіжому повітрі,

– заявила Крутова.

Вона додала, що школи будуть автономно вирішувати, як проводити свято останнього дзвоника, але їм обов’язково треба дотримуватися всіх обмежень жовтої зони. Навчальний рік у школах області завершиться централізовано 4 червня.

Що кажуть у МОН про свято останнього дзвоника

У МОН наголосили, що шкільні свята можна провести лише з дотриманням вимог безпеки. Зокрема, за словами начальника головного управління шкільної освіти Юрія Кононенка, проведення останнього дзвоника та випускного залежить від регіону і від дати, коли це планується,

Так, школи повинні включити креативність. Остаточне рішення приймає директор школи в залежності від тих обмежень, які будуть встановлені на той період в конкретному регіоні,

– заявив Кононенко.

Згідно з карантинними обмеженнями, школи, які перебуватимуть на кінець навчального року у червоних зонах, не зможуть організувати останній дзвоник для учнів в очному режимі.

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Додамо, що всі випускники цього навчального року звільняються від державної підсумкової атестації. У відповідній графі в документах буде написано "звільнена(ий)".

Зазначимо, що 6 травня Харківська область покинула червону зону карантину і перейшла відразу до жовтої. Уже з вівторка, 11 травня, більшість школярів повернулася до навчання офлайн.