Як сформувати позитивне ставлення школярів до оцінок та вплинути на їх успішність

Та невимушено вплинути на результативність учнів у навчанні. Противники стверджують, що оцінювання травмує психіку учнів, а прибічники аргументують, що оцінки показують відповідність рівня знань певним критеріям.

Чи насправді оцінки такі важливі для учнів? Майже всі учні періодично отримують погані оцінки. При цьому ставляться до них по-різному: одні сильно засмучуються та переживають, інші ставляться спокійно.

До теми Як оцінюють учнів у початковій школі НУШ: пояснення з прикладами для батьків

Водночас практично немає учнів, які б залишалися байдужими, коли отримують високий бал, проявивши власні знання та доклавши зусиль.

Що кажуть експерти? Оцінка може бути відмінним інструментом для мотивації школярів до успішності. І саме від вчителя залежить, чи зможе він сформувати в учнів свідоме ставлення до навчання за допомогою оцінювання.

Як можна оцінювати рівень знань? Для кожного віку учнів є розроблені спеціальні критерії оцінювання. Тут все зрозуміло: кожен бал відповідає певним вимогам.

Такий підхід універсальний та найпростіший . Він найбільш дієвий для виставлення тематичних та підсумкових оцінок. Водночас він демотивує учнів, успішність яких невисока. Адже в такому випадку учні замислюються, навіщо докладати зусиль.

. Він найбільш дієвий для виставлення тематичних та підсумкових оцінок. Водночас він демотивує учнів, успішність яких невисока. Адже в такому випадку учні замислюються, навіщо докладати зусиль. Рейтинговий підхід . Результати учнів порівнюються між собою, оцінка ж виставляється, орієнтуючись за успішністю найкращого. Такі критерії, наприклад, в основі формування ЗНО.

. Результати учнів порівнюються між собою, оцінка ж виставляється, орієнтуючись за успішністю найкращого. Такі критерії, наприклад, в основі формування ЗНО. Здорова конкуренція – відмінний мотиватор для школярів будь-кого віку. Такий підхід є ефективним та показує, наскільки учні в цілому та кожен окремий школяр засвоїли тему. Водночас конкуренція має бути здоровою, щоб не перейти з оцінок на особисті відносини.

– відмінний мотиватор для школярів будь-кого віку. Такий підхід є ефективним та показує, наскільки учні в цілому та кожен окремий школяр засвоїли тему. Водночас конкуренція має бути здоровою, щоб не перейти з оцінок на особисті відносини. Індивідуальний підхід. Його сенс полягає у порівнянні результатів успішності учня з його минулими результатами. Такий метод найскладніший для вчителя, водночас найдієвіший для учня, адже мотивує кожного рухатись до успіху за власною траєкторією.

Як мотивувати школярів до навчання

Окрім оцінок, існують й інші не менш дієві способи мотивації учнів до навчання, які формують відповідні навички успішності:

Усвідомлене ставлення до освіти . Дієво, коли оцінка супроводжується коментарем, хоча б усним. Найкраще це працює, коли зворотний зв'язок максимально конкретний та розгорнутий. Це формує в учнів більш свідоме ставлення до навчання – школяр усвідомлює свої успіхи та промахи, а також розуміє, над чим потрібно працювати.

. Дієво, коли оцінка супроводжується коментарем, хоча б усним. Найкраще це працює, коли зворотний зв'язок максимально конкретний та розгорнутий. Це формує в учнів більш свідоме ставлення до навчання – школяр усвідомлює свої успіхи та промахи, а також розуміє, над чим потрібно працювати. Уміння вчитися . Вітчизняна система оцінювання побудована таким чином, що учні заохочуються оцінками лише за правильні відповіді та своєю чергою караються за неправильні. Проте вчитель має навчити, що помилятися – це нормально. Адже там, де немає помилок, немає і самовдосконалення.

. Вітчизняна система оцінювання побудована таким чином, що учні заохочуються оцінками лише за правильні відповіді та своєю чергою караються за неправильні. Проте вчитель має навчити, що помилятися – це нормально. Адже там, де немає помилок, немає і самовдосконалення. Самооцінювання . Самоаналіз власної успішності – складова усвідомленого навчання. Ставте запитання, залучайте прийоми рефлексії, під час яких в учнів буде привід проаналізувати власну успішність.

. Самоаналіз власної успішності – складова усвідомленого навчання. Ставте запитання, залучайте прийоми рефлексії, під час яких в учнів буде привід проаналізувати власну успішність. Командна робота. Практикуйте практичні прийоми, у ході яких учні зможуть разом обговорити роботи один одного. Такий формат взаємодії формує критичне мислення, вміння висловлювати власну думку.

Оцінювання – це складний процес. І саме від вчителя залежить, чи будуть оцінки у певних учнів відбивати бажання вчитися або ж мотивуватимуть до подолання труднощів та набуття успішності.