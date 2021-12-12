Чи насправді оцінки такі важливі для учнів? Майже всі учні періодично отримують погані оцінки. При цьому ставляться до них по-різному: одні сильно засмучуються та переживають, інші ставляться спокійно.
До теми Як оцінюють учнів у початковій школі НУШ: пояснення з прикладами для батьків
Водночас практично немає учнів, які б залишалися байдужими, коли отримують високий бал, проявивши власні знання та доклавши зусиль.
Що кажуть експерти? Оцінка може бути відмінним інструментом для мотивації школярів до успішності. І саме від вчителя залежить, чи зможе він сформувати в учнів свідоме ставлення до навчання за допомогою оцінювання.
Як можна оцінювати рівень знань? Для кожного віку учнів є розроблені спеціальні критерії оцінювання. Тут все зрозуміло: кожен бал відповідає певним вимогам.
- Такий підхід універсальний та найпростіший. Він найбільш дієвий для виставлення тематичних та підсумкових оцінок. Водночас він демотивує учнів, успішність яких невисока. Адже в такому випадку учні замислюються, навіщо докладати зусиль.
- Рейтинговий підхід. Результати учнів порівнюються між собою, оцінка ж виставляється, орієнтуючись за успішністю найкращого. Такі критерії, наприклад, в основі формування ЗНО.
- Здорова конкуренція – відмінний мотиватор для школярів будь-кого віку. Такий підхід є ефективним та показує, наскільки учні в цілому та кожен окремий школяр засвоїли тему. Водночас конкуренція має бути здоровою, щоб не перейти з оцінок на особисті відносини.
- Індивідуальний підхід. Його сенс полягає у порівнянні результатів успішності учня з його минулими результатами. Такий метод найскладніший для вчителя, водночас найдієвіший для учня, адже мотивує кожного рухатись до успіху за власною траєкторією.
Як мотивувати школярів до навчання
Окрім оцінок, існують й інші не менш дієві способи мотивації учнів до навчання, які формують відповідні навички успішності:
- Усвідомлене ставлення до освіти. Дієво, коли оцінка супроводжується коментарем, хоча б усним. Найкраще це працює, коли зворотний зв'язок максимально конкретний та розгорнутий. Це формує в учнів більш свідоме ставлення до навчання – школяр усвідомлює свої успіхи та промахи, а також розуміє, над чим потрібно працювати.
- Уміння вчитися. Вітчизняна система оцінювання побудована таким чином, що учні заохочуються оцінками лише за правильні відповіді та своєю чергою караються за неправильні. Проте вчитель має навчити, що помилятися – це нормально. Адже там, де немає помилок, немає і самовдосконалення.
- Самооцінювання. Самоаналіз власної успішності – складова усвідомленого навчання. Ставте запитання, залучайте прийоми рефлексії, під час яких в учнів буде привід проаналізувати власну успішність.
- Командна робота. Практикуйте практичні прийоми, у ході яких учні зможуть разом обговорити роботи один одного. Такий формат взаємодії формує критичне мислення, вміння висловлювати власну думку.
Оцінювання – це складний процес. І саме від вчителя залежить, чи будуть оцінки у певних учнів відбивати бажання вчитися або ж мотивуватимуть до подолання труднощів та набуття успішності.