Креативне мислення – це одна із навичок майбутнього і його потрібно вже розвивати у сучасних дітях. Креативність вже зараз потрібна у кожній професії: в ІТ, торгівлі, військовій справі, журналістиці, юриспруденції. Але як розвинути це у дитини?

Педагогиня та експертка з розвитку дітей за допомогою ігор Харитонова Вікторія розповіла виданню VseOsvita, як навчити дітей розв'язувати задачі та формувати корисні звички для мислення.

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За її словами, якщо вчитель помічає, що дитина не може висловити думки чи дати чіткі визначення певним поняттям, то це тривожний дзвіночок, який говорить про те, що у дитини – слабке мислення. Але не все так погано – з дитиною необхідно працювати і тоді ви зможете це змінити.

"Насамперед треба навчити формувати в дітей причинно-наслідкові зв’язки. Вони мають розуміти – все, що навколо відбувається, має свої причини", – каже Вікторія.

Так, діти мають розуміти, що їм необхідно зробити, щоб реалізувати певну мрію чи бажання. "Коли ми говоримо про сильне, креативне мислення, то орієнтуємося на результат. Не шукаємо винних, а думаємо, як розв’язати ситуацію і не допустити помилок в майбутньому", – наголошує педагогиня.

Як розвивати креативне мислення

Найперше, для цього варто познайомити дитину з культурами і мистецтвом. Але батьки зазвичай поділяють шкільні дисципліни так:

найважливішими для більшості здаються точні науки і мови;

середньо важливими є гуманітарні науки (історія, географія, правознавство);

найменш важливими вважаються всі види мистецтв.

Проте сучасні дослідження свідчать про зовсім протилежне. Наприклад, слухаючи музику, мозок людини працює в такому режимі, який за інших обставин ніколи і не "включається". Тобто, мистецтво – це інший вид "корисної їжі" для мозку.

Також вчителі ні в якому разі не мають перевантажувати дітей. Адже кожен учень повинен мати час на роздуми, відпочинок і вільну гру – це є обов'язковою умовою для роботи креативного мислення.

3 ідеї, як розвинути креативність у дитини

Регулярно грайте зі словами

Експерти кажуть, що дітям варто давати легкі та цікави вправи на розвиток креативності. До прикладу, знайти зайве слово серед випадкових або побудувати "місток" від одного слова до іншого тощо. Або візьміть випадковий предмет і запропонуйте дитині вигадати, як цей предмет можна використати не за призначенням.



Учні в класі грають в ігри / Фото ЗЗСО №41

Нехай дитина вигадає небилицю

Давайте дитині можливість висловити власну думку, якою б вона не була. Наприклад, якщо дитина скаже: "Узимку серед снігу росте яскрава квітка", то вчитель може пояснити, що це хтось загубив повітряну кульку у формі квітки, або хтось встановив у шар снігу штучну квітку, або вона намальована фарбами для снігу.

Складайте історії з випадкових слів

Ви можете у грати у таку гру в класі: обирайте випадкові слова, наприклад ткнувши наосліп в книгу, і спробуйте скласти з ними історію. Така гра тренує творчість конструювання. Спочатку історії можуть бути примітивними, але згодом ставатимуть дедалі цікавішими.

"Головне завдання вчителя – навчити дітей формулювати власну точку зору, висловлювати її і аргументувати – не тому, що я так вирішив, а тому що на все є причина", – зазначає Вікторія Харитонова.

Окрім того, важливо пам'ятати, що діти можуть бути невпевнені в собі, боятися, що їх будуть засуджувати. Через це вони можуть боятися сказати про свої певні думки, тому про це теж важливо говорити.