Відповідно до закону України про функціонування української мови як державної з 16 липня 2021 року Нацкомісія зі стандартів держмови проводять іспити для визначення рівня володіння державною мовою.

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За результатами іспиту учасники отримують державний сертифікат.

Так, успішно іспит на рівень володіння державною мовою вже склали:

міністр освіти і науки Сергій Шкарлет;

4 заступники міністра освіти;

2 генеральні директори директоратів Міністерства освіти;

головні спеціалісти структурних підрозділів;

патронатна служба міністра та інші.

Зазначимо, що згідно з сертифікатом про складання іспиту, очільник МОН Сергій Шкарлет має рівень вільного володіння українською мовою другого ступеня.



Сертифікат Сергія Шкарлета з результатами мовного іспиту / Скріншот 24 каналу

Що відомо про іспит з володіння державною мовою

Перший іспит відбувся 19 липня. Так, претенденти складали іспит на комп’ютерах і усно з екзаменатором. Частина “Говоріння” відбувалася через відеодзвінок, який записували.

Хто повинен складати іспит на рівень володіння мовою:

президент України;

прем'єр-міністр України;

перший віце-прем'єр-міністр України;

віце-прем'єр-міністри України;

інші члени уряду;

перші заступники та заступники міністрів;

керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

глава ОП та його заступники;

секретар РНБО та його заступники;

голова СБУ та його заступники;

голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники;

Генпрокурор та його заступники;

керівники обласних та окружних прокуратур;

керівник САП та його заступники, члени Ради Нацбанку України, голова та інші члени Рахункової палати, інші державні діячі;

депутати Верховної Ради АР Криму, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;

державні службовці;

голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;

службовці Нацбанку України;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

прокурори;

судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі;

адвокати, нотаріуси;

керівники закладів освіти всіх форм власності;

педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники;

медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;

посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності.

Але ті чиновники, які вже працюють на цих посадах і не претендують на нові, складати іспит не зобов’язані. Адже закон не має зворотної дії.

Також екзамен можуть скласти особи, які мають намір набути громадянство України. Для них розмір оплати за складання іспиту становить 492 гривні, для українців – безкоштовно.

Яким є іспит на рівень володіння української мови та як зареєструватися для участі в мовному іспиті – читайте у статті.