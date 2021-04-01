Як розвинути креативність та критичне мислення в учнів: поради від експертів

Джерело:24 канал
Чи замислювалися ви над тим, якою має бути сучасна людина? Насправді все просто: аби досягти успіху в житті, важливо вміти критично ставитися до інформації та подавати креативні ідеї. І саме школа може допомогти стати учням такими.
Звісно, одразу постає класичне запитання: чи може сучасна школа виховати критичних та креативних людей? Може! І це довели під час Всеукраїнської інтернет-конференції "Розвиток логічного, критичного та креативного мислення" від освітнього проекту "На Урок".
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Своїми думками і лайфхаками поділилися освітні експерти та педагоги-практики, серед яких автор каналу "Цікава наука" Віталій Шевчук, головна редакторка освітнього проекту "На Урок" Любов Цукор та відомий український письменник Сергій Жадан.
Читайте 8 найцікавіших порад, які допоможуть учителям розвивати критичне та креативне мислення у школярів невимушено та ефективно.
А хто може стати найкращим помічником на шляху розвитку критичного, креативновного та логічного мислення? Книга. У цьому впевнений відомий письменник Сергій Жадан. Саме читання допоможе виховати розвинену та успішну особистість.
Суспільство не може не читати. Діти не можуть не читати. Це призводить до деградації,
– переконує Жадан.
Адже в Україні ситуація з читанням не ідеальна. Продажі книжок впали, саме тому необхідні зміни в культурі читання, і змінити все можуть саме вчителі.
Тому Сергій Жадан радить педагогам стежити за новинками книговидавництва та робити вибір на користь нестандартного викладання літератури. Також письменник радить звернути увагу на творчість письменників, які пишуть про сьогодення. Адже сучасним дітям цікава саме сучасність.
Книжка не має асоціюватися в дитини зі звичайним підручником. Вона має стати справжнім другом, до якого дитина може звернутися в будь-який момент. Тож варто дати учням дороговказ, завдяки якому вони точно знайдуть правильний шлях,
– кажуть експерти.
Тому вчителі мають шукати нестандартні підходи у навчанні школярів.
До слова, ми підготували кілька книг, які допоможуть досягти успіху. Адже у сучасному світі публічні люди, які давно обрали свій шлях та впевнено йшли до своєї мети, охоче діляться порадами з іншими. Тож їх поради, як стати успішною людиною – читайте у матеріалі.