Чи замислювалися ви над тим, якою має бути сучасна людина? Насправді все просто: аби досягти успіху в житті, важливо вміти критично ставитися до інформації та подавати креативні ідеї. І саме школа може допомогти стати учням такими.

Звісно, одразу постає класичне запитання: чи може сучасна школа виховати критичних та креативних людей? Може! І це довели під час Всеукраїнської інтернет-конференції "Розвиток логічного, критичного та креативного мислення" від освітнього проекту "На Урок".

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Своїми думками і лайфхаками поділилися освітні експерти та педагоги-практики, серед яких автор каналу "Цікава наука" Віталій Шевчук, головна редакторка освітнього проекту "На Урок" Любов Цукор та відомий український письменник Сергій Жадан.

Читайте 8 найцікавіших порад, які допоможуть учителям розвивати критичне та креативне мислення у школярів невимушено та ефективно.

Як розвинути критичне та креативне мислення в учнів: поради

Використовуйте в роботі більше сучасних та цікавих дітям джерел (наприклад, відео та аудіокниги), створюйте схеми та влаштовуйте справжні обговорення творів. Розвивайте креативне мислення на уроках природничого циклу. Проводьте більше цікавих експериментів, пропонуйте учням креативні домашні завдання та заохочуйте їх завжди шукати нестандартні рішення для будь-якого завдання. Пам’ятаєте, як цікаво було в дитинстві створювати поробки? А ще це було дуже корисно, адже допомагало розвивати творче мислення. А якщо поробки будуть ще й навчальні, то діти точно виростуть креативними. Тож, створюйте разом із дітьми лепбуки, а ще краще – залучайте до процесу їхніх батьків. А як щодо критичного мислення? Аби досягти успіху, використовуйте перевірені прийоми, створюйте проблемні ситуації або ситуації вибору, а також пропонуйте дітям писати есе та сенкани. Дбайте про медіагігієну. Вчіть дітей критично осмислювати новини та знаходити фейки. У майбутньому це допоможе їм уникнути маніпуляцій. Пам’ятайте про те, що заважає нам мислити критично – про магічне мислення. Адже завжди простіше вигадати дивовижне пояснення якомусь явищу, ніж розібрати його з наукової точки зору. Тож завжди давайте дітям наукове пояснення. Використовуйте більше інтернет-ресурсів. Такий формат роботи завжди зацікавлює дітей та сприяє розвитку і креативного, і логічного, і критичного мислення. Обов’язково розвивайте логічне, критичне та творче мислення в дітей з ООП. Це допоможе їм у майбутньому стати більше самостійними, навчить безпечній поведінці та дасть більше можливостей для опанування наук.

А хто може стати найкращим помічником на шляху розвитку критичного, креативновного та логічного мислення? Книга. У цьому впевнений відомий письменник Сергій Жадан. Саме читання допоможе виховати розвинену та успішну особистість.

Суспільство не може не читати. Діти не можуть не читати. Це призводить до деградації,

– переконує Жадан.

Адже в Україні ситуація з читанням не ідеальна. Продажі книжок впали, саме тому необхідні зміни в культурі читання, і змінити все можуть саме вчителі.

Тому Сергій Жадан радить педагогам стежити за новинками книговидавництва та робити вибір на користь нестандартного викладання літератури. Також письменник радить звернути увагу на творчість письменників, які пишуть про сьогодення. Адже сучасним дітям цікава саме сучасність.

Книжка не має асоціюватися в дитини зі звичайним підручником. Вона має стати справжнім другом, до якого дитина може звернутися в будь-який момент. Тож варто дати учням дороговказ, завдяки якому вони точно знайдуть правильний шлях,

– кажуть експерти.

Тому вчителі мають шукати нестандартні підходи у навчанні школярів.

До слова, ми підготували кілька книг, які допоможуть досягти успіху. Адже у сучасному світі публічні люди, які давно обрали свій шлях та впевнено йшли до своєї мети, охоче діляться порадами з іншими. Тож їх поради, як стати успішною людиною – читайте у матеріалі.