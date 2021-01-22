Уміння логічно мислити – це помічник у багатьох життєвих ситуаціях. Адже завдяки логіці та розсудливому міркуванню людина може знаходити вихід із нестандартних ситуацій. Як же розвинути логічне мислення в учнів – читайте у матеріалі.

Так, школяр із розвиненим логічним мисленням із легкістю зможе легко знайти правильне рішення і отримає нові знання. А навичкам логіки можна легко навчитися завдяки вправам і задачам, повідомляє видання "На урок".

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Як розвинути у дітей логічне мислення: захопливі вправи та задачі

Хитрий мандрівник

Задайте дітям таку умову задачі: "Мандрівника схопило плем’я. Вождь засуджує бранця до смерті, але дозволяє сказати одне речення. Якщо речення буде правдивим – мандрівника скинуть зі скелі, якщо брехнею – віддадуть левам. І хоча ситуація здавалась безвихідною, хитрий мандрівник знайшов ту фразу, яка подарувала йому свободу".

Нехай діти спробують виявити, що це була за фраза.

Відповідь на загадку: Мандрівник сказав "Мене віддадуть левам". Адже якщо вождь виконає свою обіцянку і та віддасть бранця тваринам, фраза стає правдивою, тож мандрівника треба скинути зі скелі. Утім, якщо його кидають зі скелі, твердження про смерть у пащі левів стає неправдивим.

Так, вождь потрапляє у замкнене коло, єдиний вихід з якого – відпустити мандрівника.

Переправа через річку

Цікавинка цієї задачі полягає у тому, що частина її мовного контексту є суттєвою для вирішення, а частина – ні. І учень має вирішити її, виходячи з поставлених задач. Адже у повсякденні ми часто стикаємось із ситуаціями, коли важлива інформація згадується побіжно, а другорядна підкреслюється.

Умови задачі: Двоє людей підійшли до ріки. Коло пустельного берега стояв човен, що вміщує лише одного пасажира. Обоє переправились на цьому човні на інший берег та продовжили свій шлях. Як вони це зробили?

Відповідь: ці дві людини підійшли до ріки з різних берегів. Після вирішення завдання запитайте учнів: Яка інформація була важливою, а яка ні?

Три коробки фокусника

Неай діти уявлять ситуацію, що фокусник виніс на арену три коробки та повідомив публіку, що зараз та побачать голубів, кроликів та кошенят. На кожній коробці є напис: "Голуби", "Кролики", "Кролики у першій коробці".

Завдання учнів полягає у тому, щоб зрозуміти, з якої коробки фокусник дістане кроликів, якщо відомо, що усі написи не відповідають істині.

Відповідь: якщо написи на усіх коробках не відповідають істині, то логічно буде припустити, що кролики не у другій і не у першій коробці. А отож, у третій. Відповідно голуби у другій, а кошенята в першій.

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Рогалики від бабусі

Бабуся спекла для трьох онуків рогалики й залишила їх на столі. Миколка забіг перекусити першим. Порахував усі рогалики, взяв свою частку й утік.

Ганнуся зайшла до будинку пізніше. Вона не знала, що Миколка вже взяв рогалики, порахувала їх і, розділивши на трьох, взяла свою частку. Третім прийшов Гриць, який теж розділив залишок випічки на трьох і взяв свою частку.

На столі залишилося 8 рогаликів. Скільки рогаликів приготувала бабуся для дітей?

Відповідь: Варто починати міркувати "з кінця". Гриць залишив для Ганнусі й Миколки 8 рогаликів (кожному по 4). Виходить, і сам він з’їв 4 рогалики: 8 + 4 = 12.

Ганнуся залишила для братів 12 рогаликів (кожному по 6). Значить, і сама вона з’їла 6 штук: 12 + 6 = 18. Миколка залишив дітям 18 рогаликів. Значить, сам теж з’їв 9. Виходить, що бабуся поклала на стіл 27 рогаликів, розраховуючи, що кожному дістанеться по 9 штук.

Ілюстровані завдання для тренування логіки

Картинка №1. Знайди шлях на дах



Логічна задчка для дітей / Фото "На урок"

Картинка №1 "У якій склянці більше води?"



Логічна задчка для дітей / Фото "На урок"