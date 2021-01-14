Як розважити учнів на онлайн-уроці: добірка дистанційних та психологічних ігор
Ігрова діяльність допомагає учням досліджувати світ та аналізувати явища. До того ж, гра може зміцнити та підтримати нервову систему школяра. І в часи невизначеності та пандемії саме ігри забезпечують відчуття стабільності та підтримують фізичне здоров'я.
Через локдаун в Україні знову запроваджують дистанційне навчання. Так, школярі Києва вже вийшли з канікул та навчаються онлайн. Як допомогти в цей період дітям? Та які дистанційні ігри доречні в навчанні – поділилося видання "На урок".
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Дистанційні ігри для учнів
Сучасним школярам просто необхідні нові та цікаві ігри з актуальною тематикою, з використанням новітніх інтерактивних та онлайн-технологій.
Проте додамо, що можна залучати й традиційні ігри, такі як: "Крокодил", "Холодне-гаряче", "Додай слово", "Хто що робить?" тощо. Зокрема, на уроках мови та інших дисциплін досі актуальні словесні ігри.
Експертка Світлана Кондратюк запропонувала для школярів такі різновиди словесних дистанційних ігор:
- Логогриф – це стилістичний прийом і вид головоломки, яка полягає у послідовності слів, що утворюються додаванням, відкиданням чи переставлянням літер або складів.
- Анаграми – переставлення літер у слові, завдяки чому утворюється нове значення, прочитуване у зворотному напрямку. Наприклад, мука – кума, літо – тіло, ікс – сік тощо.
- Метаграми – це загадка, для відгадування якої треба у слові одну літеру замінити іншою.
Психологічні ігри для учнів
Психологічні ігри для дітей – це інструмент вчителів та психологів для діагностики та допомоги дітям під час розв'язання навчальних чи соціальних завдань.
Експерти наголошують, що психологічні ігри є доречними як під час дистанційного навчання, так і під час очного.
Завдання психологічних ігор:
- формувати ціннісні орієнтири щодо ввічливого спілкування;
- формувати вміння взаємодіяти у грі з партнером;
- вчити дітей розпізнавати емоції;
- узгоджувати власну поведінку з діями інших учасників гри;
- вчити дітей отримувати емоційне задоволення від спілкування з однолітками.
Приклади психологічних ігор
"Змотай клубочок"
Запропонуйте учневі змотати в клубочок яскраву пряжу. Не забудьте сказати, що цей клубочок чарівний – він забирає смуток, печаль, злість і образу. І як тільки починаєш його змотувати, то відразу заспокоюєшся.
"Усмішка по колу"
Нехай вчитель покаже дітям смайлик з посмішкою під час онлайн-уроку чи перерви. Так, педагог має посміхатися, а потім відправити смайлик іншому учені в повідомленні, після чого той має посміхнутися. Він після цього передає смайл далі. І так по черзі, поки всі діти не усміхнуться. Якщо гра проходить в класі, то можна передавати "уявну" усмішку, яку кожен "знімає з обличчя".
"Лічилки"
Ця гра допоможе виявити лідерські здібності у гравців. Учні мають заплющити очі, а ведучий пропонує їм дорахувати, наприклад, до десяти (число може бути довільним). Наперед узгодьте список учнів.
Умови гри такі: не можна говорити нічого стороннього, крім чисел, кожне з них повинен вимовляти тільки один гравець. Якщо будь-які двоє учнів заговорять одночасно, вони вибувають.
Так як гравці сидять з закритими очима, вони не можуть побачити, хто збирається говорити, і не можуть подати один одному ніяких знаків. В підсумку має залишитися дитина, яка вимовила чисел більше за всіх.
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