Навчання, лікування, робота та інші процеси регулюються певними законами. Тому дуже важливо знайомити учнів із правовою тематикою. Адже кожна дитина має знати, що в країні діють деякі правила, без яких дуже важко існувати.

Адвокатка та керівниця Центру "Адвокат дитини" Лариса Гретченко поділилася порадами з виданням Osvita.ua, чому варто говорити з учнями про важливість законів та як це зробити.

Цікаво "Ти дивися на нього": на Львівщині вчителька вдарила учня – шокуюче відео

Близько століття тому шкільна освіта не була доступною для всіх охочих, а вже зараз, за законом, таке право мають усі громадяни, незалежно від статі, віросповідання та інших ознак.

Експертка наголосила, що вчителі можуть почати розповідати про закони саме на прикладі Закону України "Про освіту". До прикладу, можна запитати учнів: "Як вважаєте, чому ви ходите до школи? Чи доступне таке право кожній дитині? Хто взагалі вирішив, що ви маєте вчитися?".

І вже залежно від їхніх відповідей можна наводити історичну довідку про те, якою була освіта на початку минулого століття.

Можна застосовувати ігри, картки емоцій, перегляд мультфільмів чи інших відео, проводити тематичні загадки, вікторини, квести, виготовляти з учнями правові колажі. А сформувати розуміння правил поведінки та впевненість у правових діях дитині допоможуть приклади та порівняння з образами та поведінкою героїв художніх творів,

– ділиться досвідом Лариса Гретченко.

Окрім того, через призму правової освіти можна розглядати буденні речі: похід у магазин чи до лікаря, доступ до інтернету чи мобільного зв’язку. Варто під час таких розмов спонукати учнів до критичного мислення й аналізу. І важливо запитати, яким на їхню думку було б життя без законів.

Експертка запевнила, що батьки також можуть долучитися до правової освіти дітей. Наприклад, можна скористатися книгою "Хто такий юрист?" (автор Юлія Ларіна), де разом з головним героєм 8-річним Данею учні дізнаються про те, навіщо потрібні закони, що буде, якщо їх порушувати тощо.

Знання про закони важливе і для проведення заходів на тему булінгу. Учні мають знати, що таке закон і які нормативно-правові акти захищають їхні права. За словами Лариси Гретченко, цю тему можна досліджувати на прикладах творів дитячої літератури.

Окрім того, розповіді про закони можна переплітати з різними темами уроку: права дитини, булінг, правила дорожнього руху, фінансові теми, мовні питання тощо.