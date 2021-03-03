Щоб зацікавити учнів біографією та творчістю письменників, варто залучати дітей до активної роботи. Так, вчителі радить шукати з ними рецепти у творах, малювати комікси з героїв чи влаштовувати літературні онлайн-вечірки.

Вчителі розповіли, як знайти цікавий підхід до вивчення біографії та творчості українських письменників.

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Міжнародні онлайн-вечірки та улюблені рецепти письменників

Зацікавити творчістю й особистістю письменника можна і під час дистанційного навчання, об’єднавши учнів із різних регіонів України та навіть долучивши однолітків з-за кордону.

Так, до дня народження Лесі Українки вчителька Оксана Данилова разом зі шестикласниками організувала онлайн-вечірку "На Zoom до Лесі".

Вчителька зізнається, що до такої ідеї її спонукали учні. "А чому би нам не відсвяткувати день народження Лесі Українки разом за чаєм та смаколиками, які полюбляла Леся та пекли в родині Косачів?", – розповідає Оксана Данилова.

Дивіться відео: улюблені страви Лесі Українки

Мета цієї зустрічі – зробити класиків української літератури ближчими та зрозумілішими для учнів через реконструкцію їхніх родинних традицій та страв. Цікаво, що до українських учнів приєдналися також діаспоряни з Франції, Латвії та Норвегії.

Кожен учень мав провести маленьке дослідження про улюблені страви Лесі Українки, про гастрономічні традиції родини Косачів та приготувати якусь із них для своєї родини та представити на спільному Zoom.

Паралелі з сучасністю та мислеобрази

Натомість вчителька української мови та літератури Ірина Мельник вважає, що сучасних дітей не просто заохотити читати художню літературу, а ще складніше – особистістю письменника.

Вона наголошує, що учні із задоволенням дізнаються про сучасних письменників, адже за ними можна слідкувати в соціальних мережах, послухати відеолекції, за можливості побачити особисто. А от життєвим шляхом більшості авторів художніх творів у підручниках із літератури складно заінтригувати.

Іноді доходить до абсурду: про Григорія Сковороду знають не як про мандрівного філософа, а як про зображення на 500-гривневій купюрі, – додає вчителька.

Халабудне читання та театр

Учителька початкових класів Катерина Кирилюк розповідає, що на уроках читання дітям подобається брати участь у театральних міні постановках. Зокрема, це можуть бути фрагменти з використання лялькового театру.

Тоді кожен учень може спробувати себе в ролі справжнього актора. Але найбільше дітям подобається бути казкарями, створювати власну історію.

Також учителька помічала, що учні замальовують щось у чернетках. Так з’явилася ідея створювати на уроках комікси.

За допомогою коміксів ми змальовуємо різні фрагменти дитячого життя, створюємо продовження історії. Одна з таких історій була про муху та кішку "Зіззі та муха",

– додає вчителька.

Вона також зазначила, що в старші учні намагалися вести сторінки письменників у соцмережах, але вистачало їхнього запалу не надовго.

А от літературні пікніки їм до вподоби. "Навесні, коли гарна погода, ми беремо пледи і йдемо читати. Так повість Миколи Вінграновського “Сіроманець” учні сприйняли краще, адже вони змогли відчути запахи і звуки”, – згадує вчителька.

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Поради, як розповідати школярам про письменників:

Знаходити паралелі із сучасністю, щоб учні асоціювали постаті письменників з успішними історіями

"Адже за кожною постаттю письменника стоїть неймовірна історія успіху, і саме від учителя залежить, які він віднайде факти з біографії. До прикладу, що тіло Шевченка на східцях між першим і другим поверхами знайшов служник", – розповідає Ірина Мельник.

Вона також ділиться, що багато цікавого матеріалу можна знайти в проєктах "Великі українці" та "Осмислені й переосмислені".

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Створити впізнаваний мислеобраз, який буде асоціюватися з письменником

“Вивчаючи творчість Лесі Українки, я якось принесла на урок живу блакитну троянду, що стала символом поетеси. Урок за життєвим шляхом Михайла Коцюбинського почала із соняшника, а розглядати постать Івана Франка почали, відчувши в руках, який на дотик граніт", – ділиться педагогиня.

Враховувати вікові особливості учнів

За її словами, для старших учнів не буде проблемою самим знайти щось цікаве й запам’ятати. Але меншим дітям краще спочатку зануритися в текст, а потім знайомитися з постаттю письменника.