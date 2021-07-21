Загалом школам нададуть майже 61 тисячу ноутбуків. Так, у кожного вчителя буде власний персональний комп’ютер.
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Як між школами розподілятимуть ноутбуки
Розподіл ноутбуків буде здійснюватися державними адміністраціями між школами, у яких наявна кількість персональних комп’ютерів є меншою, ніж кількість вчителів.
Хто першочергово отримає ноутбуки:
- школи з кількістю учнів не менш як 250 осіб та опорні заклади з кількістю учнів (без урахування їхньої кількості у філіях) не менш як 200 осіб;
- школи з кількістю учнів не менш як 100 осіб;
- інші заклади загальної середньої освіти.
Згідно з умовами надання субвенції, придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання.
Якщо школа піде на дистанційне навчання, ноутбуки на цей час можуть надаватися у користування вчителя з метою організації належного навчання.
Забезпечення всіх закладів освіти ноутбуками здійснюється з обов’язковим досягненням співвідношення: один персональний комп’ютер на одного педагога.
Скільки ноутбуків отримабть школи по областях
Згідно з процесом закупівлі у спеціальному дашборді, комп’ютери будуть закуповувати для всіх 24 областей та Києва. Зокрема:
- Одеська область – планується закупити 4134 ноутбуки в 2021 році.
- Дніпропетровська область – планується закупити 9822 ноутбуки в 2021 році.
- Чернігівська область – планується закупити 1397 ноутбуків в 2021 році.
- Харківська область – планується закупити 3721 ноутбук в 2021 році.
- Житомирська область – планується закупити 2328 ноутбуків в 2021 році.
- Полтавська область – планується закупити 3415 ноутбуків в 2021 році.
- Херсонська область – планується закупити 1588 ноутбуків в 2021 році.
- Київська область – планується закупити 3839 ноутбуків в 2021 році.
- Запорізька область – планується закупити 2013 ноутбуків в 2021 році.
- Луганська область – планується закупити 747 ноутбуків в 2021 році.
- Донецька область – планується закупити 2068 ноутбуків в 2021 році.
- Вінницька область – планується закупити 3631 ноутбук в 2021 році.
- Миколаївська область – планується закупити 1600 ноутбуків в 2021 році.
- Кіровоградська область – планується закупити 1431 ноутбук в 2021 році.
- Сумська область – планується закупити 1406 ноутбуків в 2021 році.
- Львівська область – планується закупити 3748 ноутбуків в 2021 році.
- Черкаська область – планується закупити 1771 ноутбук в 2021 році.
- Хмельницька область – планується закупити 2066 ноутбуків в 2021 році.
- Волинська область – планується закупити 1873 ноутбуки в 2021 році.
- Рівненська область – планується закупити 1955 ноутбуків в 2021 році.
- Івано-Франківська область – планується закупити 2741 ноутбук в 2021 році.
- Тернопільська область – планується закупити 1440 ноутбуків в 2021 році.
- Закарпатська область – планується закупити 2231 ноутбук в 2021 році.
- Чернівецька область – наразі даних по закупівлі немає.
- Київ – наразі даних по закупівлі немає, але потреба у ноутбуках – 3914.
У МОН кажуть що пандемія змінила освітній процес – уроки з класів перейшли в зум-конференції. Але,на жаль, не у всіх вчителів була технічна можливість навчати дітей у такому форматі.
Наша мета – зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей,
– відповів Михайло Федоров.
Тому у держбюджеті на 2021 рік виділили 980 мільйонів гривень на придбання ноутбуків.
До слова, у Міносвіти затвердили модельні програми Нової української школи для учнів 5 – 9 класів. За ними почнуть навчатися 5 пілотні класи з цього навчального року та всі інші п’яті класи – з наступного.