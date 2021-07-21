Загалом школам нададуть майже 61 тисячу ноутбуків. Так, у кожного вчителя буде власний персональний комп’ютер.

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Як між школами розподілятимуть ноутбуки

Розподіл ноутбуків буде здійснюватися державними адміністраціями між школами, у яких наявна кількість персональних комп’ютерів є меншою, ніж кількість вчителів.

Хто першочергово отримає ноутбуки:

школи з кількістю учнів не менш як 250 осіб та опорні заклади з кількістю учнів (без урахування їхньої кількості у філіях) не менш як 200 осіб;

школи з кількістю учнів не менш як 100 осіб;

інші заклади загальної середньої освіти.

Згідно з умовами надання субвенції, придбані ноутбуки закріплюються за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуються виключно для організації навчання.

Якщо школа піде на дистанційне навчання, ноутбуки на цей час можуть надаватися у користування вчителя з метою організації належного навчання.

Забезпечення всіх закладів освіти ноутбуками здійснюється з обов’язковим досягненням співвідношення: один персональний комп’ютер на одного педагога.

Наприклад, якщо у певному закладі освіти є 25 персональних комп’ютерів на 30 вчителів, то для такого закладу коштом субвенції дозволяється придбати ще 5 ноутбуків.

Скільки ноутбуків отримабть школи по областях

Згідно з процесом закупівлі у спеціальному дашборді, комп’ютери будуть закуповувати для всіх 24 областей та Києва. Зокрема:

Одеська область – планується закупити 4134 ноутбуки в 2021 році.

Дніпропетровська область – планується закупити 9822 ноутбуки в 2021 році.

Чернігівська область – планується закупити 1397 ноутбуків в 2021 році.

Харківська область – планується закупити 3721 ноутбук в 2021 році.

Житомирська область – планується закупити 2328 ноутбуків в 2021 році.

Полтавська область – планується закупити 3415 ноутбуків в 2021 році.

Херсонська область – планується закупити 1588 ноутбуків в 2021 році.

Київська область – планується закупити 3839 ноутбуків в 2021 році.

Запорізька область – планується закупити 2013 ноутбуків в 2021 році.

Луганська область – планується закупити 747 ноутбуків в 2021 році.

Донецька область – планується закупити 2068 ноутбуків в 2021 році.

Вінницька область – планується закупити 3631 ноутбук в 2021 році.

Миколаївська область – планується закупити 1600 ноутбуків в 2021 році.

Кіровоградська область – планується закупити 1431 ноутбук в 2021 році.

Сумська область – планується закупити 1406 ноутбуків в 2021 році.

Львівська область – планується закупити 3748 ноутбуків в 2021 році.

Черкаська область – планується закупити 1771 ноутбук в 2021 році.

Хмельницька область – планується закупити 2066 ноутбуків в 2021 році.

Волинська область – планується закупити 1873 ноутбуки в 2021 році.

Рівненська область – планується закупити 1955 ноутбуків в 2021 році.

Івано-Франківська область – планується закупити 2741 ноутбук в 2021 році.

Тернопільська область – планується закупити 1440 ноутбуків в 2021 році.

Закарпатська область – планується закупити 2231 ноутбук в 2021 році.

Чернівецька область – наразі даних по закупівлі немає.

Київ – наразі даних по закупівлі немає, але потреба у ноутбуках – 3914.

У МОН кажуть що пандемія змінила освітній процес – уроки з класів перейшли в зум-конференції. Але,на жаль, не у всіх вчителів була технічна можливість навчати дітей у такому форматі.

Наша мета – зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп’ютер, доступ до швидкісного інтернету та ще більше можливостей для навчання дітей,

– відповів Михайло Федоров.

Тому у держбюджеті на 2021 рік виділили 980 мільйонів гривень на придбання ноутбуків.

До слова, у Міносвіти затвердили модельні програми Нової української школи для учнів 5 – 9 класів. За ними почнуть навчатися 5 пілотні класи з цього навчального року та всі інші п’яті класи – з наступного.