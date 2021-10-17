Як розпізнати і розвинути таланти дитини: поради для батьків

Батькам дуже важливо зрозуміти, до чого схильна їхня дитина, та навчити її це проявляти. Це дуже необхідно для її гармонійного розвитку. Тож завдання батьків та вихователів – виявити та допомогти розвинути творчі здібності. Як це зробити – читайте у статті.

Професор педагогіки Чиказького університету Бенджамін Блум запевняє, що людина може навчитися будь-чого, якщо матиме відповідні умови для навчання.

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Я розпізнати і розвинути таланти дитини

Спостерігайте за дитиною, поки вона грається

Дивіться, що дитина робить та яким видам ігор надає перевагу. Це допоможе зрозуміти схильності дитини на ранньому етапі.

Підказкою для батьків може стати ситуація, коли дитині нудно: немає мультиків, планшета тощо. Дайте малечі можливість понудьгувати і подивіться, що відбуватиметься. А активність, яку ваш син чи донька самі собі придумають, може стати точкою відліку для прояву творчих здібностей.

Надайте можливості для досліджень

Дитина не дізнається, що їй цікаво, поки не спробує різні заняття. Тому купіть прилади для малювання, пластилін, яскраві книжки чи конструктор. Відведіть на пробні уроки музики чи танців. У такий спосіб дитина якнайкраще проявить щиру цікавість.

Якщо творчі схильності дитини стали зрозумілі, організуйте для неї якісне навчання. За словами експертів, талант важливо не тільки знайти, а й розвинути. Кваліфікований вчитель чи тренер зможуть показати, як зробити перші кроки та чого можливо досягти.



Дитина вчиться грати на фортепіано / Фото "УП.Життя"

Зворотний бік – коли бажання батьків мати найуспішнішу дитину призводить до того, що занять та гуртків стає забагато. "Це може стати шляхом до вигорання", – каже директор підрозділу розвитку дітей дитячої лікарні у США Томас Хобсон.

Рівень зайнятості вашої дитини має бути збалансованим

Завелике навантаження відбиває бажання розкривати будь-які здібності, адже дитина розуміє: покажеш схильність – одразу почнуть очікувати від тебе ще більше результатів. Такий підхід призводить лише до відмов від будь-якої творчості.

Хваліть за зусилля

Значення мають не лише успіхи та високі результати, а сам факт того, що дитина доклала багато сил та часу для створення чогось нового. Завжди підтримуйте цей запал. Схвалення батьків важить дуже багато, тим більше в творчості.

Дозволяйте дитині робити помилки

Дайте дитині зрозуміти, що помилятися – це нормально. Опанування майстерності потребує часу та зусиль, і на цьому шляху часто трапляється ”щось не так”.

Навчіть дитину спокійно ставитися до помилок та спрямовуйте її на нові спроби. Це допоможе розвинути витривалість та впевненість у собі.

Не порівнюйте малечу з іншими

Найпростіший спосіб відбити в дитини будь-яке бажання щось робити – це ставити інших дітей за приклад.

Щойно ви починаєте порівнювати, ви передаєте вашій дитині повідомлення: "Я вважаю, що та дитина краща за тебе. І я буду любити тебе, тільки якщо ти станеш, як та інша дитина",

– пояснює експертка Дебміта Дутта.

У таких випадках спочатку дитина намагатиметься стати «іншою», щоб задовольнити батьків. Але врешті втомиться та може взагалі відмовитися від творчих амбіцій.

Спонукайте наполегливість

У кожної дитини бувають моменти зневіри – що в неї нічого не вийде. Тут роль батьків чи вихователів стає надважливою. Навчіть дитину бути наполегливою. Зокрема, поясніть, що розвиток таланту вимагає постійної практики й зусиль. І коли щось не виходить, треба пробувати знову.

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Відпустіть, якщо вподобання дитини змінилися

Іноді стається так, що через кілька років зацікавленість дитини може згаснути або вона захоче спробувати щось інше.

Мама Кері Флетлі розповіла, що в колись її донька обожнювала танці. Вона у своїй фіолетовій балетній спідниці танцювала під будь-яку музику, але через п’ять років занять цікавість до танців почала згасати.

"Донька почала натякати, що балет – це нудно. І незабаром вирішила спробувати баскетбол. Мені нелегко було відпустити мрію про те, якою могла б стати моя донька. Але єдиний шлях знайти справжню пристрасть життя – це пробувати", – додає вона.

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