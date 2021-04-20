Як розпізнати фінансову піраміду та не стати жертвою шахраїв

Майже всі колись чули про фінансові піраміди. Люди несуть гроші, розраховуючи отримати надприбутки. Дехто й не здогадується, що має справу з шахраями, але є й такі, які розраховують, що встигнуть забрати гроші до краху схеми.

Спершу все наче й працює – постійним клієнтам виплачують великий дохід, користуючись грошима від нових клієнтів. Схема шириться сарафанним радіо, доки піраміда не валиться, горе-бізнесмени зникають з грошима, а горе-вкладники оббивають пороги поліції. Чому ж люди клюють на цей гачок?

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Відомі фінансові піраміди

Протягом останніх ста років по всьому світу виникало і йшло у небуття багато фінансових пірамід. Українці ставали жертвами багатьох з них, і, напевно, найвідомішою була МММ.

Цю піраміду створили на початку дев’яностих, її назва – це абревіатура імен засновників – Сергія Мавроді та його родичів.

Вона випускала так звані "акції", з обіцянками доходу від 1 000 до 30 000 відсотків на рік. Акції активно рекламувались на телебаченні з гаслом "сьогодні вони дорожчі, ніж вчора".

Також Сергій Мавроді пропонував людям купувати квитки (а насправді прості папірці) з його обличчям, знову обіцяючи високий дохід.

Реклама фінансової піраміди МММ / Фото "Антикор"

Першим вкладникам виплачували відсотки, користуючись з коштів, інвестованих новими ошуканими вкладниками. Коли піраміда залучила понад 5 мільйонів клієнтів, уряд нарешті втрутився і закрив її.

Піраміди існують і в наш час. У серпні минулого року Служба безпеки України повідомила про блокування фінансової піраміди, вкладниками якої встигли стати понад 600 тисяч громадян. За інформацією СБУ, зловмисники привласнили більше ніж 250 мільйонів доларів США.

Як розпізнати піраміду

Є два ключових фактори, які вирізняють фінансову піраміду з-поміж інших чесних фінансових установ.

Перше – це обіцянка виплатити надприбуток. Приміром, якщо максимальна ставка за депозитом у гривні строком на 12 місяців становить 11 відсотків річних, то тут можуть пропонувати 30 відсотків річних або навіть вдесятеро більше.

Друге – часові обмеження. Як правило, вкласти гроші пропонують у межах акції, строк якої дуже невеликий. Мета – змусити людину панікувати і поспішати з рішенням.

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Як не стати учасником піраміди

Передусім не приймайте швидкого рішення "на емоціях". Дайте собі час обдумати, що саме вам пропонують, навіть якщо пропонує друг або родич.

По-друге, ретельно вивчіть суть інвестиції та знайдіть якомога більше інформації про компанію та її проєкт.

Пошукайте на сайті дані про компанію та її ліцензії. Якщо у формі власності компанії вказано, що це ТОВ чи приватний підприємець – жодного права залучати кошти населення така компанія не має.

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Як перевірити компанію або сайт

Перевірити сумнівний сайт, номер телефону або банківську картку можна на сайті кіберполіції у розділі "Стоп Фрауд".

Однак ваші гроші краще за вас не збереже ніхто. Використовуйте безпечні та законні шляхи отримання пасивного доходу.

Нехай піраміди для вас асоціюються передусім з відпочинком десь в Єгипті, а не з втраченими коштами, нервами та можливостями.