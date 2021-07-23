Як розбагатіти та примножити дохід: 5 принципів однієї з найбагатших сімей світу

Рокфеллери – одна з найбагатших сімей у світі, хоча точна сума їх капіталу ніколи ніде не озвучувалася. Історія цієї родини цікава не тільки розмірами капіталу, але й тим, що вони змогли його примножити через покоління.

Джон Рокфеллер, правила багатства якого всі хочуть знати, є першим, з кого почалася історія і популярність сім'ї. Він народився у 1839 році в Нью-Йорку у багатодітній родині.

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Через те, що сім'я була бідною, Джон пішов працювати у сім років, а вчитися у школі він почав тільки у 12. У 1870 році Джон заснував свою нафтову компанію Standard Oil і став першим доларовим мільйонером у світі.

"Якщо ваша єдина мета – розбагатіти, то ви ніколи її не досягнете", – казав багатій. Розповідаємо про 5 принципів життя першого мільйонера в історії людства та його сім'ї.

№1. Виконуйте обіцянки

Біограф Джона Рокфеллера Рон Черноу говорив, що мільйонер завжди пишався тим, що строго дотримувався контрактів і вчасно сплачував свої борги.

У своїх мемуарах "Як я нажив 500 мільйонів" Джон Рокфеллер згадує, що його кредитори завжди отримували всі обумовлені виплати у зазначений термін. Рідний батько Джона іноді просив виплату за позикою раніше, але навіть для нього мільйонер не робив винятків.

№2. Ведіть облік грошей

Рокфеллер працював з семи років. За різними версіями, він допомагав сусідові на фермі доглядати за городом і тваринами або ж сам виростив індичок і продав їх сусідам. Коли Джон отримав перші гроші, мама порадила йому завести бухгалтерську книгу, щоб записувати, скільки він заробив і скільки витратив.

Батько Рокфеллера працював комівояжером і часто був у від'їзді, матері доводилося на всьому заощаджувати. Саме тому вона прищеплювала дітям звичку вести облік грошей.

Мати Джона Рокфеллера привчила його вести облік грошей / Фото Borgen Magazine

№3. Вчіться фінансової грамоти

У своїй сім'ї Джон Рокфеллер ввів такі правила: частину доходу потрібно витратити на благодійність, частину – покласти на рахунок у банку, а решту можна витратити. Саме це призвело до того, що сім'я досі зберігає і примножує своє багатство.

Діти в родині Рокфеллера вчаться заробляти і розпоряджатися грошима з раннього віку, що дає їм можливість зростати грамотними керівниками і зберігати капітал сім'ї.

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Онук Джона, Нельсон Рокфеллер, згадував, що у дитинстві самостійно вирощував овочі і кроликів, щоб заробити, тому що батьки видавали тільки 25 центів на тиждень.

№4. Контролюйте доходи та витрати

У своїх мемуарах Рокфеллер дивувався, що американські бізнесмени не люблять розбиратися зі звітами. Він згадував, що, коли працював за наймом, його начальнику принесли пачку звітів і він не дивлячись сказав: "Оплати". Сам же Рокфеллер вважав за краще все перевірити і тільки потім оплачувати.

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№5. Будьте щедрими

Джон Рокфеллер завжди виплачував дивіденди акціонерам свого підприємства. Він гарантував їм стабільний дохід, а ще часто розплачувався акціями компанії та платив ними співробітникам зарплату.

За життя Джон Рокфеллер витратив понад 500 мільйонів доларів на благодійність. Вся сім'я Рокфеллерів протягом своєї історії постійно займалася благодійністю, а син мільйонера заснував центр Rockefeller Foundation ще у 1913 році.

Рокфеллер був відомим благодійником / Фото Borgen Magazine