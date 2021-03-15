Як робити зауваження учням так, щоб вас слухали: поради вчителям

Джерело:"Всеосвіта"
Часто учні занадто гостро реагують на будь-яку критику і зауваження від вчителя. Тому ми підготували корисні поради, які допоможуть побудувати конструктивний діалог.
Ми всі у шкільному віці чули такі фрази від батьків та вчителів: "Так не можна...", "Цього не роби...", "Слухай старших..." та інші. Лише з роками ми розуміли, що дорослі були праві. Але в той момент ми просто чекали, поки закінчаться ці моралі та пропускали повз вуха сказане.
До теми Оцінки та залученість батьків: як школи можуть покращити успішність учнів
Тому читайте поради, що робити, щоб виховна бесіда мала конструктивність та не перетворилась у чергову нотацію.
Вчитель має ставити питання у максимально доброзичливій формі, не підвищуючи голос. І якщо дитина відповідає на запитання, то це означає, що вона зацікавлена у темі обговорення.Цікаво! Наш мозок влаштований так, що забуває близько 90% з усієї почутої інформації, але водночас пам'ятає близько 90% з того, над чим безпосередньо замислювалися чи що аналізували.
Отже, поставлене запитання змушує мозок учня “включитися” і почати працювати, тобто переосмислювати почуту інформацію.
До прикладу, порівняйте запитання:
Так, у першому випадку вчитель наголошує увагу на систематичних запізненнях. А учень це сприймає як докір та негатив. Почувши таке запитання, він автоматично "закривається" та перестане сприймати інформацію.
У другому випадку вчитель змушує учня замислитися на позитивних моментах приходити на уроки вчасно. Отже, учень підсвідомо включається в конструктивний діалог. Це підштовхуєте школяра замислитися.
Від того, як поставлене запитання, вчитель формує ставлення співрозмовника до теми обговорення у площині "добре/погано" чи "важливо/неважливо".
Наприклад, запитанням "Як ти вважаєш, чому важливо навчитися контролювати свої емоції?" ми вже маємо на увазі, що ці вміння потрібні. Співрозмовнику залишається лише визначитися для себе в якій мірі це важливо.
До теми Учні повинні боятися вчителя: 5 головних міфів про педагогів
Тобто цим запитанням вчитель одночасно залишає повну свободу для роздумів, але підсвідомо наштовхує на висновки у певному напрямку.
Це прийом спілкування, під час якого приємна і неприємна інформація шаруються у такий спосіб, щоб співрозмовник почув сенс неприємної складової і водночас у нього залишилося в цілому приємне враження від бесіди.
Така техніка проводиться за алгоритмом:
За словами експертів, під час проведення виховних бесід дотримання наведених вище технік допоможе грамотно скеровувати поведінку учнів і водночас зберігати доброзичливі стосунки з ними.