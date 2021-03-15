Як робити зауваження учням так, щоб вас слухали: поради вчителям

Часто учні занадто гостро реагують на будь-яку критику і зауваження від вчителя. Тому ми підготували корисні поради, які допоможуть побудувати конструктивний діалог.

Ми всі у шкільному віці чули такі фрази від батьків та вчителів: "Так не можна...", "Цього не роби...", "Слухай старших..." та інші. Лише з роками ми розуміли, що дорослі були праві. Але в той момент ми просто чекали, поки закінчаться ці моралі та пропускали повз вуха сказане.

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Тому читайте поради, що робити, щоб виховна бесіда мала конструктивність та не перетворилась у чергову нотацію.

Як робити зауваження учням, щоб вас слухали

Ставте запитання

Вчитель має ставити питання у максимально доброзичливій формі, не підвищуючи голос. І якщо дитина відповідає на запитання, то це означає, що вона зацікавлена у темі обговорення.

Наш мозок влаштований так, що забуває близько 90% з усієї почутої інформації, але водночас пам'ятає близько 90% з того, над чим безпосередньо замислювалися чи що аналізували.

Отже, поставлене запитання змушує мозок учня “включитися” і почати працювати, тобто переосмислювати почуту інформацію.

Говоріть без докорів

До прикладу, порівняйте запитання:

Коли ти перестанеш запізнюватись?

Як ти вважаєш, наскільки ефективніше проходитиме для тебе урок, якщо ти будеш приходити вчасно?

Так, у першому випадку вчитель наголошує увагу на систематичних запізненнях. А учень це сприймає як докір та негатив. Почувши таке запитання, він автоматично "закривається" та перестане сприймати інформацію.

У другому випадку вчитель змушує учня замислитися на позитивних моментах приходити на уроки вчасно. Отже, учень підсвідомо включається в конструктивний діалог. Це підштовхуєте школяра замислитися.

Окреслюйте межі

Від того, як поставлене запитання, вчитель формує ставлення співрозмовника до теми обговорення у площині "добре/погано" чи "важливо/неважливо".

Наприклад, запитанням "Як ти вважаєш, чому важливо навчитися контролювати свої емоції?" ми вже маємо на увазі, що ці вміння потрібні. Співрозмовнику залишається лише визначитися для себе в якій мірі це важливо.

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Тобто цим запитанням вчитель одночасно залишає повну свободу для роздумів, але підсвідомо наштовхує на висновки у певному напрямку.

Пам'ятайте про техніку "сендвіча"

Це прийом спілкування, під час якого приємна і неприємна інформація шаруються у такий спосіб, щоб співрозмовник почув сенс неприємної складової і водночас у нього залишилося в цілому приємне враження від бесіди.

Така техніка проводиться за алгоритмом:

Починайте розмову з позитиву (перш ніж посварити за щось учня, пригадайте випадок, де він вчинив добре).

(перш ніж посварити за щось учня, пригадайте випадок, де він вчинив добре). Лаконічно та аргументовано висловіть свою думку щодо неприємної ситуації.

Переконайтесь, що ви порозумілися з учнем (запитайте, у чому погоджується з вами учень, у чому ні, намагайтесь вести діалог у конструктивному руслі та разом шукати вирішення проблеми).

Закінчіть діалог на позитивній ноті (висловіть свою вдячність учню, що з ним можна вести діалог як з дорослою людиною тощо).

За словами експертів, під час проведення виховних бесід дотримання наведених вище технік допоможе грамотно скеровувати поведінку учнів і водночас зберігати доброзичливі стосунки з ними.