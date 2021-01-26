В Україні люди почали цікавитися тестом на здатність до навчання після того, як міністр освіти заявив, що ним можуть замінити ЗНО для абітурієнтів, які вступають на контракт. Цей тест буде нагадувати тест на IQ, який є в багатьох країнах.

Джерело: "Освіторія".

Україна

Для нашої країни це питання піднімається вже не вперше. Ідея перевірки здатності до навчання була розроблена ще у 2008 році. Тоді його перевірили на групі першокурсників цей тест, що наближений до американського SAT.

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Але виявилося, що пройти його не легше, ніж ЗНО. Адже цей тест не перевіряє знання чи навички роботи за заданими алгоритмами, а досліджує здатність мислити логічно в умовах обмеженого часу. Також він перевіряє здатність вдосконалювати свою систему знань.

У 2012 році цей вид тесту планувалося ввести під час вступу на вибір абітурієнта замінити ним один з профільних тестів. Але нововведення зупинили, за офіційною версією, через брак фінансування.

Додамо, що зараз такі тести застосовують:

в Австралії (як додаткові дані, якщо в абітурієнта низькі бали за тестами або якщо однакові бали у двох абітурієнтів);

(як додаткові дані, якщо в абітурієнта низькі бали за тестами або якщо однакові бали у двох абітурієнтів); у Великій Британії (окремі університети на певні спеціальності);

(окремі університети на певні спеціальності); у Німеччині вже шість років він обов’язковий лише для іноземних абітурієнтів. Але в окремих німецьких університетах проводять саме тест на IQ. Тих, у кого понад 130 балів, звільняють від оплати за навчання.

Тест на IQ у США: здібності з мови і літератури

В Америці SAT (тест шкільних здібностей) використовують разом з перевіркою знань з конкретних шкільних дисциплін. Певних прохідних балів там немає, важливіше рейтинг, а ще індивідуально враховують спортивні досягнення та соціальні активності.

SAT триває три години. Тест шкільних здібностей включає розділи з мови та математики. У мовному розділі дві частини: читання (аналіз тексту) та граматика. Друга частина також включає читання уривків текстів. Але ідеться і про навички редагування: треба знайти граматичні та стилістичні помилки.



Тест SAT в Америці / Фото ACI College Prep

Математику як частину SAT складають усі абітурієнти, навіть якщо вони вступають на філологічні факультети. Завдання потребують знань з алгебри, аналізу даних, геометрії та навіть вищої математики. Перша частина завдань передбачає лише усні обчислення, а друга — використання калькулятора.

Також є необов’язкова частина, за допомогою якої абітурієнт може підвищити свій результат, — написання есе, на яке відводиться 50 хвилин.

Але зараз в США часто підіймають питання, що соціальні обставини, оточення, рівень доходу родини та наявність репетиторів впливають на результати. Недарма вже існує індустрія підготовки школярів до складання цього тесту.

Тест на IQ у Швеції: поважають математику

У цій країні є й іспити, які кожен університет влаштовує за своїми правилами, і централізований стандартизований тест Högskoleprovet, який може пройти людина будь-якого віку після завершення середньої школи.

Цікаво, що якщо абітурієнт набере достатньо балів, університети враховують це і зараховують абітурієнта без додаткової перевірки знань. Тобто цей тест перевіряє здатність отримувати вищу освіту.

Тут є розділи, наприклад, читання шведською мовою (але аналізують не один текст, а уривки з 5 текстів різних стилів). Питання до них стосуються не лише деталей, а й висновків у цілому. Наприклад, можуть запитати, який з абзаців найважливіший для розкриття головної думки тощо.

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Також там перевіряється обізнаність про значення слів і понять, серед яких є запозичені, діалектні, а також загальновживані терміни. Новий розділ – завершення речень, а ще речення з пропущеними словами.

Крім того, у Швеції обов’язково перевіряють володіння англійською мовою. Це також аналіз тексту з газет чи журналів. Водночас завдання з математики мають чотири розділи. Схеми, таблиці та карти вимагають здатності аналізувати дані з різних джерел, інтерпретувати інформацію. Достатність даних потребує не просто логіки, а й критичного мислення.

Тест на IQ в Ізраїлі: акцент на мову та математику

Єдиний стандартизований тест для абітурієнтів у Ізраїлі називається психометричний вступний іспит. А вага результатів під час вступу така ж, як і шкільного атестата – ці дві оцінки впливають на рішення приймальної комісії.

Цікаво, що чимало університетів готові прийняти абітурієнта з незадовільними результатами випускних іспитів за умови високої оцінки за психометричний тест.

Розділи тесту – мова, англійська мова та математика. До прикладу, щоб пройти математичний розділ, в Ізраїлі достатньо знань базового рівня освіти. Значну частину завдань становлять ті, де потрібно аналізувати графіки, таблиці або схеми. Там перевіряють скоріше логіку.



Тест на IQ для випускників / Фото cloudfront

Розділ з мови включає аналіз тексту, завдання з граматики та обов’язкове написання есе. Твір має бути з різноманітною лексикою, мати чітку структуру, містити вагомі аргументи та посилання.

До того ж, раніше в школах був окремий розділ, у якому питання стосувалися початкового рівня знань з різних наук, розуміння культурних аспектів, але його прибрали.

Тест на IQ у Чехії: типове завдання – карти й доміно

На певні факультети приймають після мовного іспиту і тесту на IQ. Зокрема, є університети, де приймають результати аналогу ЗНО, де проводять власні усні іспити чи тестування, а потім багато людей відраховують на першому курсі тощо.

Але перевірка інтелекту — досить популярна. Бо у Чехії вважають, що економічне мислення чи здатність до програмування не залежать від знань з курсу математики, тож там перевіряють логічні здібності. Завдання у тесті знайомі для тих, хто проходив тести на IQ хоча б в інтернеті. Це числові ряди, де слід знайти закономірність, ряди літер, фігур зі складними елементами, слова, серед яких слід знайти зайві тощо.

Цікаво, що там чимало завдань включають зображення карт або доміно, адже з їхньою допомогою теж легко побудувати послідовності.

Тест містить 70 питань. Пройти його треба всього за 70 хвилин. Чеські університети шукають студентів, які не будуть панікувати в умовах невизначеності та швидко прийматимуть рішення.