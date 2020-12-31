Цей рік був складним для багатьох країн через пандемію. Проте уряди вже мають плани на наступний рік щодо освіти. Як реформуватимуть освіту в США, Європі, Індії та Новій Зеландії – читайте у матеріалі.

США: більше професійних навичок у школах

Для новообраного президента США Джо Байдена освіта є одним із пріоритетів. Окрім того, його дружина, Джилл, вже багато років викладає англійську мову в рідному місті Делавер, і вважає вчительство не професією, а своїм покликанням, повідомляє "Освіторія".

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Тому Байден заявляє американським педагогам, що їхній голос буде почутий у новій адміністрації Білого Дому.

Зокрема, новообраний президент США у реформі освіти пропонує "перевинайти старшу школу": скоротити прогалину у фінансуванні шкіл для різних категорій населення, а школи у незаможних районах підсилити курсами з професійних навичок.

Мистецтво, музика та професійні навички здатні залучити учнів до навчання, розвинути в них почуття гордості та значущості через творчість та мейкерство (це культура, протилежна суспільству споживання, культ "зроби сам"),

– вважає Байден.

Тож, у освітній політиці чиновник буде спиратися саме на педагогів. Зокрема, Байден планує підвищити вчителям зарплату, запровадити універсальну програму дошкілля для 3–4-річних дітей та дати усім старшокласникам доступ до практичних професійних курсів.

Європа: розвиток цифрової грамотності

Європейська Комісія прийняла цифровий освітній план дій на 2021–2027 роки. Його мета — "перезавантажити" освіту згідно з новими викликами цифрової доби.

Так. до кінця 2021 року Комісія розробить рекомендації щодо онлайн та дистанційного навчання для молодшої та середньої школи. Це буде спільний для всіх країн-членів ЄС документ-інструкція, як впроваджувати дистанційне, онлайн та змішане навчання ефективно та інклюзивно.



Курси з онлайн-навчання / Фото Lifewire

Окрім того, в Європі також планують створити Європейську платформу з обміну якісними сертифікованими навчальними онлайн-програмами та курсами. А для вчителів запустять SELFIE — онлайн-інструмент самостійного опанування цифровими навичками.

Для чого це? Експерти вважають, що діти від раннього шкільного віку повинні здобувати цифрові навички, зокрема вміти розпізнавати дезінформацію та фейки, а також розуміти технології, які використовує штучний інтелект.

Індія: нова освітня політика

У 2020 році Уряд Індії перейменував Міністерство людських ресурсів на Міністерство освіти. Тоді ж затвердили і Нову Освітню Політику: масштабну реформу, що стосуватиметься індійських шкіл, коледжів та університетів.

До втілення програми перейдуть вже у 2021 році. Як зміниться шкільна освіта в Індії:

До 2030 року планують досягти 100% залучення дітей у початкову та середню школу;

Гнучкість у виборі предметів та викладання усіх предметів на двох рівнях;

Шкільні тести перевірятимуть лише компетентності і проводитимуться двічі на рік;

До 5-го класу мовою інструкцій у школі буде рідна мова регіону;

Планують досягти загальної грамотності у читанні та рахуванні;

Замість оцінок — картки досягнень учнів, щоб звіт про навчальний поступ дитини був більш зрозумілий;

Шкільні дні "без портфеля" — щонайменше 10 днів на рік учні матимуть можливість здобувати практичні професійні навички або проходити стажування.

Водночас для вищої освіти реформа передбачає: до 2035 року досягти, що 50 % молодих людей навчатимуться у коледжах чи університетах; уніфікувати вступні іспити до університетів; створити мультидисциплінарне навчання із гнучкістю для вибору предметів тощо.

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Нова Зеландія: реформа професійної освіти

Нова Зеландія у 2021 році реформуватиме професійно технічну вищу освіту, щоб вона відповідала вимогам ринку праці, а студенти отримували навички, яких очікують роботодавці та спільноти.

Для досягнення мети розробили 7 ключових змін. Зокрема – щоб профтехосвіта бути тісно інтегрованою із реальним досвідом роботи та потребами. Для цього створять Інститут навичок і технологій. Він буде надавати супровід та підтримку студентам та працівникам, які потребують перенавчання чи здобуття нових навичок.

Також запрацюють Центри якості професійної освіти, що об’єднуватимуть навчальні заклади, роботодавців та експертів для напрацювання нової ефективної програми для студентів.