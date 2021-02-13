Як проводять дистанційні уроки в Канаді: цікаві деталі від українки, яка живе в США

Через пандемію багато шкіл по всьому світу навчали дітей дистанційно. В деяких закладах освіти досі використовують змішане навчання. Як же проводять дистанційні уроки в Канаді – читайте цікаві факти у матеріалі.

Викладачка та українка Олександра Журавльова, яка зараз працює в Канаді, поділилася інформацією про місцеві школи та процес онлайн-навчання за кордоном.

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Так, у місті Альберті 4 січня розпочалася навчання в онлайн-режимі після зимових канікул. Діти лише тиждень навчалися дистанційно, а з 11 січня всі учні вже пішли до школи. Журавльова розповіла на прикладі сина, який ходить до 7 класу, як в них відбувався цей дистанційний тиждень.

Українка наголосила, що учні працювали згідно свого шкільного розкладу. Але якщо була математика, то учні навчалися за комп’ютерами в Zoom, а під час фізкультури – виконували вправи, переглядаючи відео вправ або йшли гуляти на вулицю.

Чи всі діти відвідували онлайн-уроки? Викладачка розповіла, що вона нарешті змогла побачити, як її дитина вчиться, відповідає на уроках, бере участь в обговореннях.

"Відкриваю тихенько двері в кімнату до Богдана, слухаю і дивлюся на екран. Починаю рахувати учнів. "Мам, всі присутні," - каже Богдан і просить не заважати", – зізнається Олександра Журавльова.



За її словами, у когось з учнів камера була ввімкнена, а у когось – вимкнена, але весь екран був заповнений маленькими віконечками. Тобто присутні були всі. А батьків повідомляють, якщо дитина пропустить урок чи запізниться.

Після уроків до мене подзвонив невідомий номер. Я на невідомі номери не відповідаю, і мені залишають голосове повідомлення. "Доброго дня, сьогодні ваш син Богдан спізнився на урок. Для детальнішої інформації зайдіть в персональний кабінет PowerSchool",

– каже українка.

Її чоловік отримав такий самий телефонний дзвінок. Крім того, зі школи надіслали на електрону пошту і мами, і тата таке ж повідомлення.

З’ясувалося, що на перерві Богдан загрався в Minecraft і забув зайти в Zoom на урок математики. Запізнився на 20 хвилин. Натомість вчителька зафіксувала факт спізнення в електронній системі PowerSchool.

Батьки провели виховну бесіду з сином, і він пообіцяв, що більше такого не буде. А тато дзвонив у школу вибачатися.

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За словами Журавльової, у школі є декілька секретарів, які відповідають за сповіщення батьків про спізнення і відсутність дітей. І свою роботу вони виконують справно.

Окрім того, у місті школа завжди сповіщає батьків про порушення в письмовій формі. Потім проводиться виховна бесіда з батьками та учнем, виробляється план дій для учня, підписується учнем і батьками.

Цікаво, що дирекція школи має право відсторонити учня від навчання (до 5 днів) або виключити його зі школи.