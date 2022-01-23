Як проводять батьківські збори в Європі: цікавий досвід

У Європі комунікація вчителів з батьками – це передумова ефективності навчання, а родина учня не менш важлива, ніж те, що відбувається безпосередньо в школі.

Нижче читайте закордонні приклади комунікації з батьками та про те, як проводяться батьківські збори в європейських країнах.

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Як проводять батьківські збори в Європі

Іспанія

Батьківські збори тут проводяться 3 – 4 рази на рік. Зазвичай на початку й наприкінці навчального року – тоді запрошують одночасно всіх батьків.

Зустріч призначають у школі або останнім часом через карантин у зумі. Спочатку вчитель докладно розповідає про навчальну програму, підручники та зошити, якими діти будуть користуватися, заплановані позакласні заходи.

Далі батькам пропонують екскурсію школою: показують, у яких кабінетах вчитимуться їхні діти, де вони проводитимуть перерви, грати, займатися спортом, гуляти,

– каже мати двох школярів Ніна Шляхова.

В Іспанії діти проводять значну частину дня в школі, але мають двогодинну перерву на обід. У цей час вони можуть лишатися в школі й обідати в шкільній їдальні чи мати вільний час. З батьками, які лишають дітей на обід у школі, вчитель проговорює загальне меню та вартість харчування.

За словами мами, це єдине фінансове питання, яке порушують на батьківських зборах в іспанській школі.

"Також вчитель може запропонувати батькам також придбати додаткові робочі зошити з якогось предмету, але якщо хтось із батьків відмовляється, педагог запропонує дитині інше завдання для навчання разом із класом", – додала Шляхова.

Приблизно наприкінці першого навчального триместру вчитель запрошує батьків на індивідуальну зустріч. Усі комунікації з батьками відбуваються через навчальну платформу школи.

А телефонують зі школи рідко, переважно, якщо сталася якась термінова ситуація. Вчитель також ніколи не дає персональний номер, тому якщо вам потрібно з ним поговорити, треба телефонувати на загальний номер школи.

Формат та час індивідуальної зустрічі узгоджують завчасно: можна прийти до школи й поспілкуватися напряму або зустрітися з учителем онлайн. На такій зустрічі будуть говорити виключно про вашу дитину. Але не перераховуватимуть її оцінок, адже для цього є електронні кабінети.



Індивідуальні зустрічі вчителька з батьками учня / Фото cea.org

Окрім того, вчитель на прохання батьків може показати контрольні роботи дитини. Але загальна мета такої зустрічі в іншому – розповісти вам, чим і як живе ваша дитина в школі, коли ви її не бачите.

Про що говорять на батьківських зборах? Перша частина такої зустрічі присвячена навчальним досягненням дитини. Батькам розповідають, у яких дисциплінах та досягла особливих успіхів, а де потребує допомоги.

В іспанській школі ніколи не сварять за неуспішність, батькам можуть рекомендувати звернути увагу на те, де дитина потребує допомоги. Але завжди наголошують, що додаткові заняття не потрібні – не можна відбирати в дитини вільний час,

– каже мама.

Другою обов’язковою темою для розмови з батьками під час індивідуальних зустрічей є навички соціалізації та комунікації.

"Вчитель розповідає батькам про свої спостереження за дитиною в школі – з ким дружить, як спілкується, чим цікавиться. На основі цих спостережень педагог може дати батькам рекомендації", – додала вона.

Підсумкові батьківські збори відбуваються наприкінці навчального року. Відповідно, на них проговорюються результати навчання. Можуть порекомендувати під час канікул приділити увагу якомусь предмету, але не наполягають на цьому.

Франція

Загальні батьківські збори у Франції – явище рідкісне. Так, перші збори проводять під час вступу в середню школу, де говорять про освітню програму, предмети, особливості шкільних правил та те, як відбуватимуться уроки.

Другі збори зазвичай відбуваються на другому році навчання старшої школи, яка називається ліцеєм (10 – 12 класи). Вони присвячені профорієнтації.

Про призначені збори батьків повідомляють заздалегідь, як правило, електронною поштою або через шкільну платформу. Батьки вільні прийти чи відмовитися відвідувати захід.

Додамо, що там у жодному разі не будуть привселюдно говорити про досягнення чи недоліки в навчанні окремих учнів. Якщо батьки хочуть дізнатися оцінки своєї дитини, кожен має доступ до її е-щоденника та е-кабінету.

У французькій школі є індивідуальні зустрічі з учителями. Щось схоже до наших зборів, коли предметники спілкуються з батьками щодо успіхів їхньої дитини. Це триває 2 – 3 години, батьки разом із дітьми ходять по кабінетах на коротке (до 10 хвилин) рандеву з вчителями,

– розповідає одна мама.

Якщо ж у батьків виникає нагальна потреба поспілкуватися з кимось із педагогів, класним керівником чи директором, вони можуть зателефонувати в школу, і їм призначать зустріч у найкоротші терміни.

Словаччина

Як країна колишнього соціалістичного табору, Словаччина найбільш схожа до України правилами проведення батьківських зборів.

Вони відбуваються, як правило, 3 – 4 рази на рік (мінімум – два). Обговорюються організаційні питання – вибори представників у батьківську раду школи, внески у фонди школи та класу.

За словами словацьких батьків, у середньому внески складають 20 євро на рік. Додатково також батьки щомісячно оплачують групу подовженого дня та обіди на цей період.

Про успішність класу загалом та плани щодо позакласних активностей (екскурсій, відвідин театрів, музеїв, поїздки тощо) повідомляє класний керівник.

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Напередодні зборів батьки отримують план майбутньої зустрічі з переліком питань до обговорення: умови карантину в школі, які книжки треба прочитати на канікулах та під час навчання, внутрішні правила школи.

Якщо вчитель бачить, що має донести якусь інформацію до батьків дитини індивідуально, він може зателефонувати, відправити повідомлення чи запросити на зустріч.

Задля оперативного повідомлення батьків про результати навчання дитини використовуються шкільні платформи та додатки. Там учитель може:

лишати записи батькам щодо присутності їхньої дитини на уроці,

проводити дистанційне навчання,

вести онлайн-уроки,

розробляти плани та матеріали уроку,

вести електронні журнали та щоденники,

залишати учням домашні завдання,

проводити тестування та оцінювання тощо.

А батьки, відповідно, мають змогу спостерігати за навчанням їхньої дитини.

Фінляндія

Батьківські збори, вважають в Асоціації батьків Фінляндії, – це не лише спосіб донести інформацію щодо навчання до родини, але й метод залучення батьків до активної комунікації зі школою.

У фінських школах 1 – 3 рази на навчальний рік проводяться так звані батьківські вечори. Там обговорюються актуальні теми, що стосуються шкільної діяльності чи навчання, наприклад, методи оцінювання, добробут учнів чи втручання в булінг.

Якщо зустріч передбачає заповнення анкет чи відповідей на формалізовані питання, рекомендується не втрачати на це час, а зробити це онлайн заздалегідь.

Початок зустрічі, як правило, – інформаційний, коли вчитель (класний керівник) ознайомлює батьків з основними моментами навчання їхніх дітей. Далі батькам пропонують обговорити питання з "порядку денного", який батьки отримали заздалегідь.



Загальні батьківські збори / Фото Princeton Montessori

Приблизно 75% шкіл мають батьківські асоціації, а в класах є й батьківські комітети. Вони можуть організовувати виїзди, дискусії, соціальні заходи та підтримку однолітків. Батьківські асоціації також можуть брати участь у розвитку школи.

У фінських школах також практикують індивідуальні зустрічі з батьками, де обговорюються успіхи та траєкторія навчання окремої дитини. Вони можуть відбуватися як за ініціативою вчителя, так і батьків, і навіть самої дитини.