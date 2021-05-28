Як проводити випускний під час карантину: рекомендації Міносвіти

28 травня 2021 , 06:15
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Джерело:

"Укрінформ"

Цього навчального року через пандемії коронавірусу Міністерство освіти радить школам утриматися від будь-яких масових заходів. А випускні варто проводити, враховуючи протиепідемічні вимоги та ситуацію в регіоні.

Також у МОН просять вжити невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього процесу.

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Тому рішення про проведення випускних вечорів, відповідно до повноважень, приймають керівники закладів освіти.

До закінчення навчання у МОН рекомендували утриматися від:

  • проведення будь-яких масових освітніх та культурно-мистецьких заходів у шуолах,
  • організованих екскурсійних поїздок,
  • виїздів груп учнів і студентів у туристичні подорожі тощо.

До слова, у Міносвіти заявили, що цього року випускні вечори в школах не заборонені, але вони потрапляють під обмеження карантинних зон.

Які обмеження можуть бути на випускних-2021? Наразі майже у всіх областях України діють обмеження жовтої зони (лише Донецька – помаранчева), і їх доведеться дотримуватися.

Так, в школах можна проводити святкові заходи, якщо:

  • на кожну людину буде 4 квадратних метри площі,
  • або наповненість залів буде не більше 50%,
  • в приміщеннях всі повинні бути в масках.

Що стосується кафе і ресторанів, то, якщо їх робота дозволена, в залах можуть знаходиться до 20 осіб і тільки до 24:00. Поки це всі обмеження, які впливають на проведення випускних.

Окрім того, раніше у МОН наголошували, що школи в деяких регіонах можуть продовжити навчання в червні через додаткові канікули протягом навчального року.

Де школи продовжили навчання на червень:

  • у Сумах – до 11 червня;
  • ​у Львові – по-різному: до 28 травня, 4, 10 і навіть 14 червня;
  • у Черкасах – до 8 червня;
  • у Рівному – до 4 червня;
  • у Хмельницькому – до 11 червня;
  • у Тернополі – до 8 червня;
  • у Полтаві – до 9 червня;
  • у Харкові – до 5 червня;
  • у Кропивницькомц – дo 7 абo навіть 14 чеpвня;
  • у Дніпрі – до 28 травня, 11 червня або навіть до кінця червня;
  • у Херсоні – до 10 червня;
  • на Волині – до 30 травня, 4 або 16 червня;
  • у Чернігові – до 4 червня;
  • в Одесі – 90 шкіл навчатимуть до 4 червня, ще 7 шкіл – до 28 травня, інші – до 8 червня.
Автор: Марія Бондар