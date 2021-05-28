Як проводити випускний під час карантину: рекомендації Міносвіти

Цього навчального року через пандемії коронавірусу Міністерство освіти радить школам утриматися від будь-яких масових заходів. А випускні варто проводити, враховуючи протиепідемічні вимоги та ситуацію в регіоні.
Також у МОН просять вжити невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього процесу.
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Тому рішення про проведення випускних вечорів, відповідно до повноважень, приймають керівники закладів освіти.
До закінчення навчання у МОН рекомендували утриматися від:
- проведення будь-яких масових освітніх та культурно-мистецьких заходів у шуолах,
- організованих екскурсійних поїздок,
- виїздів груп учнів і студентів у туристичні подорожі тощо.
До слова, у Міносвіти заявили, що цього року випускні вечори в школах не заборонені, але вони потрапляють під обмеження карантинних зон.
Які обмеження можуть бути на випускних-2021? Наразі майже у всіх областях України діють обмеження жовтої зони (лише Донецька – помаранчева), і їх доведеться дотримуватися.
Так, в школах можна проводити святкові заходи, якщо:
- на кожну людину буде 4 квадратних метри площі,
- або наповненість залів буде не більше 50%,
- в приміщеннях всі повинні бути в масках.
Що стосується кафе і ресторанів, то, якщо їх робота дозволена, в залах можуть знаходиться до 20 осіб і тільки до 24:00. Поки це всі обмеження, які впливають на проведення випускних.
Окрім того, раніше у МОН наголошували, що школи в деяких регіонах можуть продовжити навчання в червні через додаткові канікули протягом навчального року.
Де школи продовжили навчання на червень:
- у Сумах – до 11 червня;
- у Львові – по-різному: до 28 травня, 4, 10 і навіть 14 червня;
- у Черкасах – до 8 червня;
- у Рівному – до 4 червня;
- у Хмельницькому – до 11 червня;
- у Тернополі – до 8 червня;
- у Полтаві – до 9 червня;
- у Харкові – до 5 червня;
- у Кропивницькомц – дo 7 абo навіть 14 чеpвня;
- у Дніпрі – до 28 травня, 11 червня або навіть до кінця червня;
- у Херсоні – до 10 червня;
- на Волині – до 30 травня, 4 або 16 червня;
- у Чернігові – до 4 червня;
- в Одесі – 90 шкіл навчатимуть до 4 червня, ще 7 шкіл – до 28 травня, інші – до 8 червня.