Також у МОН просять вжити невідкладних заходів, спрямованих на мінімізацію безпосередніх фізичних контактів між учасниками освітнього процесу.

До теми Випускний у садочку та школі: яким він буде та скільки доведеться заплатити

Тому рішення про проведення випускних вечорів, відповідно до повноважень, приймають керівники закладів освіти.

До закінчення навчання у МОН рекомендували утриматися від:

проведення будь-яких масових освітніх та культурно-мистецьких заходів у шуолах,

організованих екскурсійних поїздок,

виїздів груп учнів і студентів у туристичні подорожі тощо.

До слова, у Міносвіти заявили, що цього року випускні вечори в школах не заборонені, але вони потрапляють під обмеження карантинних зон.

Які обмеження можуть бути на випускних-2021? Наразі майже у всіх областях України діють обмеження жовтої зони (лише Донецька – помаранчева), і їх доведеться дотримуватися.

Так, в школах можна проводити святкові заходи, якщо:

на кожну людину буде 4 квадратних метри площі,

або наповненість залів буде не більше 50%,

в приміщеннях всі повинні бути в масках.

Що стосується кафе і ресторанів, то, якщо їх робота дозволена, в залах можуть знаходиться до 20 осіб і тільки до 24:00. Поки це всі обмеження, які впливають на проведення випускних.

Окрім того, раніше у МОН наголошували, що школи в деяких регіонах можуть продовжити навчання в червні через додаткові канікули протягом навчального року.

Де школи продовжили навчання на червень: