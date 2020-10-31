У часи пандемії школам радять проводити педагогічні наради онлайн, аби убезпечити всіх від зараження. Як зробити це в онлайн-форматі – читайте головні поради у матеріалі.

Вчителі зі Сполучених Штатів поділилися корисними порадами про те, як не втрачати ефективності керувати навчальним процесом та комунікувати з колегами, не наражаючи одне одного на небезпеку, пише видання Edutopia.

Цікаво! Фото перед комп’ютером та привиди на уроці: кумедні історії про те, як школярі навчаються вдома

Як проводити вчительські наради у час пандемії: поради

Перегляд спільних матеріалів у зручний час

У США школи зараз ставляться до необхідності зустрічей з більшою гнучкістю, ніж це було раніше. Так, викладачі записують відео або надсилають електронний лист, щоб повідомити деяку інформацію про певну ситуацію. Раніше ж вони влаштовували зустрічі офлайн.

Асинхронні зустрічі

Це передбачає, що в онлайн-форматі зустрічається частина колективу, яким необхідно щось обговорити разом. Решта вчителів переглядають запис зборів тоді, коли їм це зручно.

Тобто кожен вчитель зможе обмежитись кількома особистими зустрічами, а для того, щоб бути в курсі подій школи — можна просто переглядати зустрічі інших колег під час хатньої роботи чи готування.

Залученість вчителів до формування порядку денного

Американські вчителі за допомогою інструментів Zoom або іншої платформи перед зустріччю складають список питань, до якого кожен може додати своє. Також є можливість проголосувати за найбільш актуальні. За результатами визначається перелік тем, які обговорюються на онлайн-зустрічі.

"Відкриті години"

Також у деяких школах США вирішили відмовитися від щотижневих та щомісячних зустрічей. Тепер адміністрація кілька разів на тиждень робить на кілька годин зустріч у Zoom, на яку за потреби може прийти будь-хто з персонал. Так всі разом вирішують якісь проблеми.

Спільний документ

Також за час пандемії популярним у школах став принцип спільної роботи над документом у GoogleDocs. Тобто створюють документ зі списком питань до обговорення, все виводиться на спільний екран і всі учасники зустрічі мають до нього доступ.

Кожен пише коментарі щодо розв’язання поточних проблем. Після цього модератор наради координує остаточне обговорення. Цей метод не лише допомагає працювати віддалено, але і дає голос більшій кількості співробітників, ніж традиційні наради.

До слова, у Міносвіти радять школам після канікул почати навчання дистанційно. Тож, багато міст дослухалися до цієї поради, проте інші – допустили учнів на уроки навіть у регіонах червоної зони. В яких містах школярі повернулися до класів – читайте у матеріалі.