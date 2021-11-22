Як проводити уроки для учнів з ООП: корисні лайфхаки для вчителів

Чітко побудована структура уроку, взаємодія вчителя та школярів дозволяє освітньому процесу проходити ясно, корисно та ефективно. Як спланувати якісний урок і сприяти формуванню пізнавального інтересу учнів з ООП – читайте у статті.

Основна вимога до проведення уроку в інклюзивному класі є потреба у систематичних змінах діяльності, аби уникнути виснаження та послаблення уваги учнів.

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Вчитель під час планування має дотримуватися алгоритму, який передбачає чергування активної роботи з відпочинком і обов'язкове використання наочних засобів. Адже, звикаючи до цього алгоритму, діти стають більш організованими та дисциплінованими.

Схема уроку

Схема уроку в інклюзивному класі орієнтовно виглядає так:

повторення засвоєного матеріалу;

поетапне пояснення нового матеріалу;

повторення учнем інструкції та дозоване виконання завдання;

спеціальне оцінювання рівня навчальних досягнень.

Корисні лайфхаки

Під час побудови уроку варто:

починати урок із завдань, які тренують пам'ять та увагу;

використовувати складні інтелектуальні завдання лише у середині уроку;

чергувати завдання, пов'язані з навчанням, та завдання, що мають лише корекційну спрямованість (зорова гімнастика, завдання на розвиток дрібної моторики, сприйняття та мислення тощо);

застосовувати діяльність, яка викликає у дітей емоції та пов'язує знання з життям (сюрпризні та ігрові моменти, змагання, рольові ігри, мініпостановки).

Як проводити урок для учнів з ООП

Початок уроку

Початок уроку має бути побудованим на повторенні попереднього матеріалу з обов’язковим використанням наочності (картинки, посібники, практичний матеріал, предмети, пазли зі словами зі словника).

Для ефективної словникової роботи можна використовувати різноманітні картки. Наприклад:

картки з поняттями попереднього уроку, яким діти мають дати письмову характеристику;

картки зі словами-підказками чи реченнями з пропущеними словами;

картки з завданням на відповідність,

картки з практичними прикладами.

Пояснення нового матеріалу

Можна запропонувати дітям виконати завдання «10 слів». Для цього озвучте дітям 10 вже відомих їм понять чи термінів і попросіть їх записати у зошиті ті слова, які вони запам'ятали, а потім усно дати їм визначення. Після цього варто виконати практичне завдання на дошці, щоб діти згадали, як користуватися цими поняттями на практиці.

Пояснення нового навчального матеріалу має відповідати принципу необхідності та достатності: обсяг і зміст варто спрощувати, розбивати на декілька етапів та відокремлювати основне.

Пояснювати новий матеріал можна у формі:

розповіді (вона має бути науковою, доступною, в міру емоційною та послідовною з опорою на наочність);

самостійного ознайомлення з новим матеріалом за допомогою підручника;

вступної розмови (якщо в учнів є запас відомостей на цю тему);

чергування розмови та розповіді.

Під час пояснення нового матеріалу варто враховувати складність теми. Якщо матеріал простий за обсягом і змістом, можна пояснити нову тему всьому класу. Після визначення основних моментів запропонуйте частині класу самостійно виконати завдання та ще раз поясніть учням з ООП зміст нової теми.

Якщо спільна робота неможлива, урок вибудовується за іншою структурою:

У той час, коли ви пояснюєте школярам новий матеріал, учні з ООП виконують завдання на повторення раніше вивченого.

Після цього клас виконує самостійну роботу для закріплення вивченого, а ви пояснюєте новий матеріал учням з ООП. Пояснення має бути у доступній формі: кожне слово підкріплено наочністю та забезпечено поступовий перехід від однієї дії до іншої.

Перевірка знань

Усі завдання для дітей з ООП мають містити покрокове виконання самого завдання та відповідати певному алгоритму дій.

Письмові завдання можуть бути у формі карток з опорними словами, ілюстраціями, що відбивають алгоритм виконання у вигляді схем чи таблиць. А під час виконання усних завдань варто промовляти саме завдання та заохочувати учнів повторювати завдання після вас.

Під час оцінювання рекомендується:

використовувати індивідуальні шкали оцінок відповідно до успіхів та докладених зусиль (портфоліо);

акцентувати уваги на позитивних досягненнях;

дозволяти переробляти завдання, з якими дитина не впоралася, та оцінювати їх.

На уроці варто уникати публічного виставлення оцінок, змагань дітей одне з одним, а також не вимагайте одночасно дисципліни та відповіді від дитини.

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