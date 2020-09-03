Учні з 1 вересня пішли до школи, тож вчителі знову повернулися до робочої рутини. Міністерство освіти і науки надало рекомендації для вчителів 1 – 4 класів, які допоможуть спланувати навчання, провести ДПА та оцінити учнів на уроках.

Ці методичні рекомендації були оприлюднені на сайті МОН.

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У відомстві наголосили, що навчання у 4-му класі, як і раніше, має бути побудоване на основі інтегрованого підходу. Вчителі будуть планувати освітній процес у довільній формі за модельними програмами та з урахуванням учнівських запитів.

Рекомендації щодо оцінювання учнів

Окрім того, у 4-му класі вчителям варто провести формувальне та підсумкове оцінювання. Формувальне оцінювання здійснюється через:

спостереження вчителя за навчальною діяльністю учнів;

аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх робіт;

самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;

оцінювання особистісного розвитку;

прийоми зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

Натомість підсумкове оцінювання є тематичним, семестровим і річним та вимагає виставлення оцінок за рівневою шкалою: початковий, середній, достатній та високий рівні.

Так, підсумкове тематичне оцінювання проводять за допомогою діагностичних робіт. Вони можуть бути усні чи письмові, у формі тестів, практичної роботи тощо. Види оцінювання, зміст завдань педагог обирає самостійно.

У МОН зазначили, що обов’язковим є проведення діагностичних робіт із навчальних предметів: українська мова, математика і я досліджую світ.

Рекомендації щодо проведення ДПА

Наприкінці навчання у 4-му класі учні повинні складати Державну підсумкову атестацію, яка насамперед допомагає перевірити якісті освітньої діяльності шкіл та освіти. Тому результати ДПА не впливають на можливість перейти до 5-го класу.

ДПА для 4-х класів проводитимуть вчителі, які їх навчали, у їхній школі. Так, атестація з української мови і математики є обов’язковою. На підставі результатів річного оцінювання і ДПА учні отримують свідоцтво про початкову освіту.

Як заповнювати класний журнал для початкових класів

Класний журнал для 4-х класів можна заповнювати в електронній або паперовій формі. Також деякі школи можуть за бажанням створювати документи лише в електронній формі.

Зазначимо, що вчителі мають до класного журналу записувати лише результати підсумкового оцінювання – за І, ІІ семестр та навчальний рік.

Основні вимоги до ведення класного журналу:

журнал можуть заповнювати лише класний керівник та вчителі, що викладають деякі предмети в учнів;

записи в журналі ведуться лише українською мовою, проте допускаються деякі записи у темах предметів чи домашньому завданні відповідною іноземною мовою;

дати та зміст уроків потрібно записувати відповідно до календарно-тематичного планування та розкладу.

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