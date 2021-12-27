Експерти онлайн-школи "На Урок" підготували добірку цікавих ідей, які допоможуть зробити новорічні канікули незабутніми.

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Поради, як з користю провести канікули

Вимкніть мозок

Навчання у школі – це схоже на роботу з щільним графіком та навантаженням. І навіть якщо вам це подобається, то відпочивати все одно варто. Або хоча б змінити діяльність – це допоможе повернутися до навчання з ще більшою жагою.

Якісно "перемкнутися" від навчання допоможе дозвілля, що не передбачає інтелектуальну роботу. Наприклад, можна зробити подарунки рідним (або собі) власноруч. Це допоможе розслабитися, "вимкнути" мозок та тривожні думки про школу. Обирайте дозвілля, яке вам найбільше до душі.



Дитина робить новорічну листівку / Фото reallygoodstuff

Створіть план відпочинку

Британські вчені довели, що неможливо добре навчатися та досягати освітніх вершин без якісного відпочинку. Цікаво, що науковці радять виділяти для відпочинку кілька годин щовечора, два дні на тиждень та 14 днів раз на півроку.

На жаль, у школі нас вчать тому, як працювати, але не вчать, як відпочивати. То як провести канікули так, щоби наповнитися силами на подальше навчання? Для цього складіть план відпочинку.

Наприклад, на понеділок та вівторок можна запланувати кіновечір новорічних фільмів зі всією сім’єю, а четвер та п‘ятницю виділити для посиденьок з друзями чи однокласниками.

І обов‘язково додайте до плану активний відпочинок: відвідування ковзанки, катання на санчатах, зимовий пікнік біля вогнища. Заплануйте якомога більше занять, про які можна буде згадувати впродовж року. І робіть більше фото та відео.



Дитина катається на санчатах / Фото punchbowl

Дотримуйтеся балансу дозвілля та користі

Якщо ви хочете провести канікули так, щоб потім відчувати прилив сил, тоді обов‘язково варто зберігати баланс різних видів відпочинку. Запишіть кілька видів дозвілля, яке вам до душі, та слідкуйте, щоби кожному із занять приділялося достатньо часу (час із друзями, час із родиною, активний, спокійний відпочинок).

До списку обов’язково додайте пункт "час на саморозвиток". Так ви відчуватимете себе впевненіше на уроках і менше нервуватимете на контрольних.

І якщо ви якісно відпочиватимете, то, повірте, вам захочеться навчитися нового й надолужити прогалини у знаннях! Це особливо актуально для тих школярів, які готуються складати ЗНО. Тут стануть у пригоді тематичні онлайн-курси, які можна проходити без зайвого навантаження.

Редакція "Освіта 24" бажає школярам та вчителям легких та водночас продуктивних канікул.