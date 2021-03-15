Для кожного першокласника може бути складним початок шкільного життя, адже його чекають незвичні умови: інший розклад дня, нова соціальна роль, нові обов'язки тощо. А батькам доведеться часто спілкуватися з вчителем.

Потрібно, щоб період адаптації проходив максимально швидко та комфортно. І завдання вчителя та батьків постійно комунікувати. Як провести збори для батьків майбутніх першокласників – читайте кілька ідей та вправ, які можна використати вчителю.

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За словами експертів, варто будувати доброзичливі відносини із батьками вже з перших зустрічей.

Як провести вчителю збори для батьків майбутніх першокласників

Вправа "Знайомство"

Всі батьки вважають, що їх дитина – найкраща. Тому варто дозволити батькам розповісти про сильні сторони та уподобання своєї дитини, щоб вчитель більше дізнався про своїх майбутніх учнів.

Для цього педагог має попередньо підготувати аркуші із шаблонами, за допомогою яких батьки розкажуть про свою дитину, записавши її ім'я, характер, уподобання, здібності та інше.

Вправа "Серйозний момент"

Перші шкільні дні для дитини – це один із найсерйозніших моментів у її житті. Однак, батьки не завжди самі розуміють, що означає "серйозний момент" для їхньої дитини.

Тому запропонуйте батькам по черзі навести приклади того, що може вважатися серйозним моментом у житті першокласника. Наприклад:

необхідність дотримуватись правил та концентруватись під час уроку,

новий колектив,

велике навантаження,

новий формат відносин з іншими тощо.

Скажіть батькам, що для того, аби майбутні учні легше адаптувалися до початку шуоли, завдання батьків – попередньо підготувати дитину до цього етапу.

Як визначити, чи готова дитина розпочинати навчання у школі? Існують діагностики щодо визначення рівня знань і вмінь, якими повинен володіти майбутній першокласник .Зокрема, дитина має бути готова почати вчитися.

Вправа "Як і коли похвалити дитину"

Батьки також мають бути готові до успіхів дитини і вміти правильно її заохочувати.

До прикладу, зверніть увагу на загальну особливість, що коли дитина стає школярем, вона різко отримує менше похвали від батьків. Але саме в цей період дітей потрібно хвалити частіше. Додамо, що:

щира похвала формує довірливі відносини між дорослим і дитиною;

обґрунтована похвала формує впевненість у собі, вчіть не боятися помилятися і робити уроки зі своїх помилок;

вчасна похвала підтримує мотивацію.

Тому вчитель може під час зборів запропонувати батькам по черзі навести приклади, як саме вони хвалять дитину. І обов'язково нагадайте, що батькам необхідно розділяти похвалу і критику, хвалити заслужено та ділитися з ними своїми почуттями.



Збори з батьками / Фото mysl.kazgazeta.kz

Вправа "Продовжте речення"

За допомогою цієї вправи можна запропонувати батькам обмінятися думками, висловити свої страхи чи сподівання з приводу шкільного життя їх дітей.

Для цього поставте батькам певне запитання на обговорення. Наприклад, чи легко їм вдається знайти спільну мову зі своїми дітьми, чи із захопленням діти чекають на перше вересня та інше.

Також запропонуйте кількома словами продовжити речення. Наприклад:

"Щоб зрозуміти свою дитину, я...",

"Щоб підготувати до нового режиму свою дитину, я..." та інше.

Експерти наголошують, що саме від комунікації батьків і вчителя залежить, чи буде дитина почуватися щасливою та із задоволенням навчатися у школі.