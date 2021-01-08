У сучасному світі вчителям буває складно зацікавити та мотивувати учнів до отримання знань. Тому ми підготували корисні поради, які допоможуть учителю утримувати увагу учня протягом всього уроку.

Експерти рекомендують використовувати для уроків інтерактивні дошки. Але, окрім цього, можна утримати дитячу увагу і іншими методами, повідомляє видання Education.

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Психологи поговорили з вчителями, аби допомогти зробити ваш урок цікавим і більш адаптивним під сучасних школярів. Ось головні поради:

Створіть настрій свого уроку

Учні більш захоплено слухають вчителя, який розповідає те, про що не можна прочитати в підручнику. Адже звичайна суха лекція сприймається набагато гірше, ніж промова з емоційним забарвленням та цікавими фактами.

А якщо лекція ще й буде подаватися з частинкою гумору – це збільшить рівень засвоєння матеріалу. Експерти кажуть, що відкривати дітям нові знання без позитиву категорично заборонено.

А з використанням інтерактивної дошки можна відтворювати смішні завдання з предмету. Цікавіше дивитися, коли приклад з математики написаний у формі смайлику чи хмарки, аніж звичайним рядочком.

Не зловживайте датами

Зазвичай в школі було найскладніше запам'ятати дати. Особливо, коли їх багато та ще й з різних предметів. А інтерактивна панель дозволяє працювати з датами багатьма цікавими способами. Можна створювати хмари з дат або просто робити завдання на відповідність. Потрібно лише підібрати сервіс для роботи на уроці.

Окрім того, зробіть так, аби в дітей виникали асоціації. Адже коли учні мають конкретні асоціації з кожною датою, то згадають її навіть через декілька років. Та й вчителю так простіше контролювати рівень вивчення інформації.

Задіюйте більше каналів сприйняття

Адже коли діти просто бачать матеріал для вивчення, то кожен трактує, як це сам зрозумів. Адже через це учні можуть губитися і починають шукати відповіді у власній голові, не завжди вірні. Тому вчитель має доносити інформацію комплексно.

Ще краще, якщо об'єкт вивчення можна побачити чи доторкнутися. Для цього можна використати інтерактивну дошку, яка надає можливість взаємодії з віртуальними об'єктами.

Влаштовуйте вікторини та квести

Самостійною роботою у традиційному вигляді уже нікого не здивуєш. Водночас нова школа дає безліч можливостей для креативу у цьому напрямку. Різні сервіси дають можливість створити цікаві варіанти для перевірок знань.

Або можна сховати підказки в різних місцях класу, щоб діти самостійно знайшли, чи провести квест взагалі по території школи. Така форма роботи на уроці в будь-якому випадку зацікавить школярів. А якщо ще й вигадати приз, то діти точно будуть в захваті.