Як провести виховну годину до Дня захисників і захисниць України: ідеї, матеріали та відео

Останні 7 років в Україні 14 жовтня відзначають День захисників і захисниць України. Головна мета святкування – нагадати кожному громадянину, що захист Батьківщини – це найвищий обов’язок. І традиційно до цього свята вчителі готують виховні години, щоб учні пам’ятали про подвиги героїв.

В цей день, 14 жовтня, педагоги щороку проводять тематичні виховні години та позакласні заходи. Нижче читайте круті ідеї, корисні поради та якісні матеріали, які допоможуть провести урок до Дня захисників і захисниць України.

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Відео та матеріали до уроку

Зазначимо, що Український інститут національної пам’яті в проєкті "Діалоги про війну" записав три відеорозмови учениці з ветеранами сучасної російсько-української війни. Їх можна використати для підготовки до тематичного уроку.

Діалоги присвячені темам:

Що таке війна?



Чому Росія прагне захопити Україну?



Що таке сучасна російсько-українська війна?



Уроки розраховані на учнів 5 – 7 класів. Також УІНП розробив методичні матеріали на цю тему. Вони містять три тематичні мануали до заняття з можливими варіаціями завдань щодо опрацювання відео.

Як провести виховну годину до Дня захисників і захисниць України

Бесіда "Чому потрібно захищати Батьківщину?"

Методичні рекомендації до використання в освітньому просторі проєкту «Діалоги про війну» можна завантажити за посиланням

Вчитель обов’язково має запитати дітей, чи розуміють вони значення поняття «Батьківщина». Нехай школярі подумають, чому свідомі громадяни мають захищати свою державу.

Також нехай школярі виловляються, як саме можна захищати Батьківщину (зі зброєю в руках, словом, вихованням молоді тощо).

Після цього запропонуйте школярам послухати висловлювання відомих діячів історії та культури про Батьківщину та патріотизм. Попросіть дітей уважно проаналізувати кожну фразу та пояснити його головну ідею:

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. (Дж. Г. Байрон)

В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля. (Т. Шевченко)

Усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших. (Д. Лихачов)

Задля Батьківщини треба жертвувати навіть славою. (Латинське прислів'я)

Для нас дорогі батьки, дорогі діти, близькі, родичі; але всі уявлення про любов до чого-небудь поєднані в одному слові "Вітчизна". (Цицерон)

Батьківщину люблять не за те, що вона велика, а за те, що своя. (Сенека)

Успіх однієї відважної людини завжди спонукає до завзяття й мужності ціле покоління. (О. де Бальзак)

Справжній патріотизм не в вихвалянні своєї Батьківщини, а в роботі на її користь і у виправленні помилок. (П. Капіца)

Не питай, що твоя Батьківщина може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для Батьківщини. (Д. Кеннеді)

Патріотизм – почуття соромливе та делікатне... Побережи святі слова, не кричи про любов до Батьківщини на всіх перехрестях. Краще мовчки працюй в ім’я її блага та могутності. (В. Сухомлинський)

Після обговорення попросіть школярів придумати власні висловлювання про Батьківщину, патріотизм, свободу тощо.

Чому досі існує потреба боронитися? Запитайте дітей, що вигідніше для країни – мир чи війна? Звісно, в наш час вкладання коштів у розвиток держави значно вигідніше за захоплення нових територій.

Оскільки не всі країни розвиваються рівномірно, досі є ті, що піддаються загарбницькій лихоманці. Зазвичай це бідні держави, у яких діє стара ментальність, згідно із якою війна є способом доведення національної вищості.

Запитайте дітей, що виграють такі країни? Вони приносять у жертву економічну вигоду заради міжнародного становища, утримання застарілих політичних режимів, авторитету серед власних громадян.

Вправа "Працюємо з поняттями"

Задачі на логіку завжди користуються популярністю серед школярів. Тож запропонуйте їм попрацювати з анаграмами, які стосуються Дня захисника України.

ЕЧСЬТ (честь);

БОВО’КОЯЗ (обов’язок);

ЕНЕЛЗАНІЖЬТС (незалежність);

ОБВОСАД (свобода);

КАОКЗ (козак);

ТАПТОРІ (патріот);

РОЗЇГЕМ (героїзм);

ДОЛЕРБОЦЬВО (доброволець).

Після завершення роботи попросіть школярів дати коротке визначення для кожного слова та скласти з ними речення (розповідне, питальне чи спонукальне).

Створення тематичних поробок

Запропонуйте дітям виявити свою креативність та виготовити поробки до Дня захисників і захисниць України. Готові вироби можна подарувати гостям (ветеранам, воїнам АТО), додати до експозиції шкільного музею чи зібрати в окрему тематичну виставку.

При цьому поробки можна створити заздалегідь чи під час виховної години.

Ідеї для створення святкових виробів:

намалювати козацьку корогву чи символ школи;

створити вітальну листівку або медаль для захисника;

виготовити подарунки з оріґамі чи пап’є-маше;

підготувати стенд пам’яті про місцевих героїв та визначних діячів.

Шкільні конфлікти крізь призму історичних

Поясніть дітям, що поняття "власної території" та "особистих кордонів" діють як стосовно країн, так і особистостей. Мотиви для втручання у справи країни мають чимало спільного з втручанням у особисте життя, а країна-агресор, як хуліган, використовує маніпуляції.

Уявімо декілька конфліктних ситуацій:

Дві однокласниці були найліпшими подругами, аж раптом серйозно посварилися. Одна з них на перерві витягла ручку з рюкзака іншої. Коли постраждала поскаржилася вчителю, друга виправдовується: «Я цю ручку подарувала. Оскільки ми тепер не друзі, я забираю її назад».

Хто правий, а хто порушив кордони? Розірвання дружби не вимагає повернення дарунків, хоча даний вчинок можна зробити з власної волі. У протилежному випадку "повернення дарунка" вважається звичайною крадіжкою.

Є двоє друзів-хлопців. Один з них побачив у дворі новеньких та підійшов аби познайомитися. Це викликало невдоволення у другого: "Ти маєш їсти у їдальні лише зі мною, просити щось лише у мене. Інакше це зрада".

Чи зустрічали діти подібну поведінку у житті? Чи відомо їм, що вона є прикладом типового ставлення держав-імперій до своїх колоній. Подібна "дружба" передбачає продаж товарів чи політичні стосунки лише за посередництва імперії.

Вікторина "Подорож стежками захисників України"

Ваші учні неодмінно чимало знають про видатних захисників України та їхні подвиги. Тож запропонуйте дітям узяти участь у цікавій та пізнавальній вікторині. Це дозволить перевірити знання школярів та зацікавити їх вивченням історії.

Проводити таку вікторину можна у стандартному форматі (запитання – відповіді) або використавши онлайн-тести "На Урок". Завдання можуть стосуватися матеріалу різних предметів (історії України, української літератури, громадянської освіти тощо).

Варіанти готових завдань для проведення вікторини:

Після проведення вікторини влаштуйте обговорення проблемних запитань. Також варто нагородити найкращих знавців історії українського героїзму.

Створення сюжету "Історії захисника"

Запитайте школярів, чи знають вони, хто з відомих особистостей у різні часи боронив Україну. Нехай діти спробують зрозуміти мотиви вчинків того чи іншого діяча, визначити успішність та наслідки його боротьби.

Щоб учням було простіше, запропонуйте їм скласти та презентувати історії видатних діячів, використовуючи метод сторітелінгу. Такі розповіді можна підготувати заздалегідь (напередодні проведення виховної години).

Інший варіант – дібрати кілька джерел інформації (матеріали підручників, наукові статті, документальні фільми, зображення тощо), запропонувати школярам обрати свій сюжет та створити таку історію безпосередньо під час виховної години.

Міні-проєкт "Захисниці України"

Розкажіть дітям, що з давніх-давен на захист українських земель ставали не лише чоловіки, а й жінки. Наприклад, княгиня Ольга, Олена Теліга, Людмила Павличенко – одні з найвідоміших захисниць України. А нині тисячі жінок спільно з чоловіками захищають українську незалежність на Сході України.

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І у кожному населеному пункті нашої держави є визначні діячки, які боролися за Україну та її незалежність. Тож запропонуйте школярам провести невелике дослідження та дізнатися про них якомога більше. Діти мають дізнатися про історію та подвиги цих жінок, а потім підготувати розповідь чи презентацію.

Мозковий штурм "Робимо Україну сильнішою"

Нагадайте дітям, що захист України – це обов’язок кожного громадянина. Головне – досягати порозуміння та вміти об’єднуватися задля досягнення спільної мети.

Щоб учні краще це зрозуміли, запропонуйте їм об’єднатися у 4 команди. Кожна з них має розглянути основоположні принципи, які допоможуть Україні стати ще сильнішою та успішнішою. Діти мають подивитися на ці питання з точки зору політиків, журналістів, військових та вчителів.

Кожна команда матиме до 7 хвилин на те, щоб сформулювати по 5 принципів. Після цього за 3 хвилини члени кожної команди обирають 2-3 найкращі ідеї. Далі – капітани мають презентувати ідеї кожної групи для всіх учасників мозкового штурму.