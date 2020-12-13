Часто у школах ситуація складається так, що вчителю необхідно провести урок в іншому класі. І вчителі запевняють, що є деякі правила, які не варто порушувати на чужому уроці під час заміни.

Заміна на уроці – це типова ситуація в українській школі. Проте, за законодавством, про заміну необхідно попереджати завчасно, натомість вчитель має право відмовитися, щоб підготуватися до власного наступного уроку, повідомляє видання "ВсеОсвіта".

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Проте в жодному офіційному документі неможливо передбачити усі спірні моменти роботи та способи їх розв'язання, а також неможливо врахувати всі форсмажорні обставини. Тому вчителям доводиться виходити на заміну.

Як провести урок під час заміни у початкових класах

Вчитель початкових класів дав декілька порад, як ефективно провести урок без підготовки та чого робити не можна.

Коли тільки зайшли до класу

Момент, коли вчитель заходить до класу – найважливіший. Ефективність уроку буде залежати саме від першої його хвилини. Зокрема, урок варто почати так, щоб діти не встигли усвідомити, що у них інший вчитель. Тобто з перших хвилин потрібно чимось захопити учнів.



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Також вчителеві не варто говорити: "Добрий день. Мене звуть ... Сьогоднішній урок математики проведу у вас я". Такі слова налаштовують на негативні емоції та будуть відбивати у дітей бажання вчитися.

Натомість можна почати урок з емоційного налаштування. Наприклад: "Нарешті я можу навчитися чогось не тільки від своїх учнів, а й від вас".

Порівняння – табу

Дуже часто вчителі вдаються до прийому, коли порівнюють клас, де заміняють урок, з класом, класним керівником якого вони є. Але цей прийом невдалий. Будь-яке порівняння – негативне.

Так, якщо вчитель скаже "ви кращі, ніж мої учні" або "а мої учні вже це знають", то хоча б один учень передасть ці слова тим дітям, з якими їх порівняли. Це підірве ваш авторитет.

Оцінка за урок

До цього питання треба віднестися дуже обережно. Якщо ви поставите хорошу оцінку тому учню, в якого низький середній бал, це може стати етапом формування недовіри учня до свого вчителя. І навпаки, якщо поставите низьку оцінку учениці, в якої високий середній бал, це стане першим кроком до формування негативного ставлення учениці до вас.

Тож, найкраще під час заміни – оцінювати роботу учнів вербально, навіть у середній школі. І обов’язково похваліть учнів за старання.

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Образ вчителя

Про кожного педагога у дітей складається образ: та вчителька завжди весела, а той вчитель дуже серйозний тощо.

Такі історії відомі вчителям, особливо в початковій школі. Вдалим прийомом під час проведення уроку на заміні буде зміна образу. Якщо серед дітей ширяться історії, що ви дуже суворі, спробуйте поводитися, як найвеселіший вчитель. Або коли про вас говорять, як про найвеселішого вчителя, спробуйте бути серйознішим.

Важливі фрази у кінці уроку

Закінчувати урок найкраще приємними фразами для дітей про їхній клас. Наприклад: