Як провести урок фізичної культури в умовах дистанційного навчання: поради

Фізичну культуру теж можна викладати дистанційно, хоча на перший погляд це може здаватися складно. Адже спортивні дисципліни потребують інвентарю, простору та особистої присутності вчителя. Проте і тет можна знайти альтернативи.
Вчитель фізкультури Дмитро Лазебний-Чоловський поділився власним досвідом і розповів про сміливі експерименти у дистанційному навчанні, повідомляє видання "На урок".
До теми Як зробити дистанційне навчання ефективним: практичні поради вчителів
Для організації дистанційних уроків з фізкультури необхідне завчасне планування. Тому вчитель радить бути гнучкими, експериментувати та підлаштовуватися під реалії та власні вподобання.
А в реалізації креативних задумів для уроку вам допоможуть такі сучасні онлайн-ресурси:
А якщо у в дітей чи батьків виникнуть запитання до виконання будь-якої вправи, вони можуть поставити їх у месенджері та навіть отримати відеовідповідь.
Ще один вчитель розповів, що він записує на телефон відео в порожньому спортзалі, потім обробляє їх і відправляє учням.
Експерт наголошує, що важливим критерієм оцінювання учня є зацікавленість дитини в уроці. Але ж як оцінити результати учнів дистанційно? Для цього можна використовувати такі завдання:
Як залучати дітей до уроку? Нехай на кожен урок одна дитина пропонує свою вправу. Це дасть змогу учням почуватися важливими й корисними. До того ж, їм цікаво виконувати вправи, які вони самі готують.
Дмитро Лазебний-Чоловський запевняє, що процес організації дистанційної освіти у школі дуже залежить від адміністрації закладу, можливостей предмету та окремо вчителя.