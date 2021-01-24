Фізичну культуру теж можна викладати дистанційно, хоча на перший погляд це може здаватися складно. Адже спортивні дисципліни потребують інвентарю, простору та особистої присутності вчителя. Проте і тет можна знайти альтернативи.

Вчитель фізкультури Дмитро Лазебний-Чоловський поділився власним досвідом і розповів про сміливі експерименти у дистанційному навчанні, повідомляє видання "На урок".

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Як провести урок фізичної культури дистанційно

Онлайн-платформи для спілкування з учнями

Для організації дистанційних уроків з фізкультури необхідне завчасне планування. Тому вчитель радить бути гнучкими, експериментувати та підлаштовуватися під реалії та власні вподобання.

А в реалізації креативних задумів для уроку вам допоможуть такі сучасні онлайн-ресурси:

Google Classroom – на цьому сервісі можна проводити тести, вікторини, ділитися враженнями від уроку, надсилати зворотний зв'язок та спілкуватися з дітьми тощо.

Viber, Telegram, Direct в Instagram, Messenger у Facebook – ці месенджери підходять для зручного спілкування з учнями. Там можна створити як індивідуальний, так і груповий чат.

А якщо у в дітей чи батьків виникнуть запитання до виконання будь-якої вправи, вони можуть поставити їх у месенджері та навіть отримати відеовідповідь.

YouTube та Google Drive – це зручні платформи для розміщення відеоуроків та інших матеріалів для учнів. Завантажуйте на них відзнятий матеріал і діліться посиланням із учнями.

Skype, Zoom та Google meet – там можна створити відеочати для проведення дистанційного уроку фізкультури в реальному часі. Вчитель розповів, що його відеоурок триває 25-30 хвилин. За цей час необхідно провести три етапи роботи: розминку, основну частину та заминку.

Ще один вчитель розповів, що він записує на телефон відео в порожньому спортзалі, потім обробляє їх і відправляє учням.

Види домашньої роботи та оцінювання

Експерт наголошує, що важливим критерієм оцінювання учня є зацікавленість дитини в уроці. Але ж як оцінити результати учнів дистанційно? Для цього можна використовувати такі завдання:

Інтерактивні завдання – можна запропонувати вгадати вид спорту за картинкою, скласти кросворд тощо.

– можна запропонувати вгадати вид спорту за картинкою, скласти кросворд тощо. Фізичні завдання – блок фізичних вправ, насичений урок тощо.

– блок фізичних вправ, насичений урок тощо. Робота у відеочатах без домашнього завдання – якщо учень активно працює разом із вами у відеочаті, можна оцінити його старання просто у прямому ефірі.

без домашнього завдання – якщо учень активно працює разом із вами у відеочаті, можна оцінити його старання просто у прямому ефірі. Відповідь на запитання чи розв'язання невеликої задачі самостійно.

чи розв'язання невеликої задачі самостійно. Танцювальні виклики, завдання з використанням фітнес-додатків та схожі активності.

Як залучати дітей до уроку? Нехай на кожен урок одна дитина пропонує свою вправу. Це дасть змогу учням почуватися важливими й корисними. До того ж, їм цікаво виконувати вправи, які вони самі готують.

Дмитро Лазебний-Чоловський запевняє, що процес організації дистанційної освіти у школі дуже залежить від адміністрації закладу, можливостей предмету та окремо вчителя.