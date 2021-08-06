Експерти радять спочатку проводити збори-тренінги, що згуртують батьків і допоможуть зрозуміти шкільні правила.

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Ідеї, як провести батьківські збори на початку року

Знайомство

Розпочати збори експерти рекомендують вправою «Коло знайомств». Вона допоможе швидко знайти спільні інтереси батьків і заручитися їхньою підтримкою.

Підготуйте ряд питань або речень, наприклад:

Я маю сина/доньку;

Моя дитина цікавиться машинами / конями / любить малювати;

Я працюю айтішником / я працюю у гуманітарній сфері;

Моя дитина інтроверт / моя дитина гіперактивна;

Я сортую сміття / цікавлюсь благодійністю тощо.

За допомогою такої вправи батьки запам'ятають одне одного як людей, що мають спільні інтереси. Це збільшить довіру та викличе цікавість одне до одного.

Потім можна провести більш детальне знайомство, попросивши батьків назвати імена та прізвища, освіту чи інші деталі за бажанням. Учителю бажано розповісти і про свій педагогічний досвід.

Цікава порада! Батьки приходить у клас із власними уявленнями про виховання та очікуваннями, тому вчителю заздалегідь треба їх дізнатися. Аби зрозуміти очікування, проведіть анкетування або попросіть батьків написати їх на окремих аркушах (очікування від навчального процесу).

Поясніть особливості навчання у школі

В українських школах нещодавно розпочали реформу НУШ, тож не всі з нею добре знайомі. Більшість батьків має класичні уявлення про школу, вимоги, стандарти та власну участь в освітньому процесі.

Тому одне з найважливіших завдань вчителів на зборах – пояснити відмінності між старою та новою школою та розповісти особливості НУШ.

Зокрема, підготуйте відповіді на такі запитання:

Що таке Нова українська школа?

Чим вона відрізняється від класичної?

Що таке "педагогіка партнерства" і до чого готуватись батькам?

Як це вплине на навчання дітей?

Які нові стандарти та вимоги?

Пояснити це все можна усно або письмово, надіславши чи роздрукувавши пам'ятку.

Розкажіть про формат взаємодії

Дослідження показують, що найбільше батьків цікавлять індивідуальні зустрічі, де вони можуть дізнатись про успіхи дітей та отримати відповіді на питання. Тому на перших зборах узгодьте індивідуальний формат – його умови та графік.

Обговоріть, як буде зручно вас та батькам. Наприклад, зустрічатися у певні дні, відводячи по 15 хвилин на спілкування з кожним із батьків, спілкуватися в соцмережах чи надсилати «листи успішності» з прогресом дитини.

Анкетування

Кожна родина має свої традиції виховання, характер та проблеми. Оскільки НУШ пропагує індивідуальний підхід, використовуйте анкети, аби індивідуалізувати спілкування з окремими учнями.

До анкети можна внести наступні запитання:

Склад сім’ї. Чи є старші/молодші сестри та брати?

Чи була дитина у дитсадку, чи охоче його відвідувала?

Які форми заохочення ви застосовуєте вдома, які покарання використовуєте?

Чи є у дитини вдома постійні обов'язки? Які саме?

Укажіть рівень підготовки малюка. Чи вміє дитина читати? Чи вміє писати? Які знання має з математики тощо.

Особливості характеру дитини (спокійна, рухлива, сором'язлива, активна, інтровертна / екстравертна тощо), як спілкується з однолітками / дорослими (ініціативна, очікує, коли із нею заговорять, уникає спілкування)

Яким іграм віддає перевагу? (настільним, рухливим, індивідуальним, колективним)

Стан здоров'я дитини.

Чи готували ви спеціально дитину до школи? У яких закладах?

Що додатково хочете повідомити про дитину?

Професія, посада, місце роботи, робочий телефон батьків – за бажанням. Домашня адреса.

Елементи тренінгу та вправи для батьків

Класичні батьківські збори проводяться у формі звіту, але останнім часом все більшої популярності набувають збори-тренінги, де батьки можуть виконати психологічні вправи, що допоможуть їм зрозуміти роботу вчителів.



Батьківські збори у класі / Фото euroradio.fm

Як показують дослідження, такий тип взаємодії допомагає знизити кількість претензій і питань до педагогів.

Для цього спробуйте наступні вправи:

Вправа "Продовжіть речення"

Це завдання допоможе батькам обмінятися думками, висловити свої страхи чи сподівання з приводу шкільного життя дітей. Для цього поставте на обговорення певне запитання, або запропонуйте кількома словами продовжити речення.

Наприклад: "Щоб зрозуміти свою дитину, я..."; "Щоб підготувати свою дитину до нового режиму, я..."; "Аби зацікавити дитину роботою/поїздкою, я…" та інше. Це допоможе вчителю індивідуалізувати підхід до кожного учня.

Розв'язання педагогічних ситуацій

Ця вправа допоможе батькам краще зрозуміти вчителя та відпрацювати алгоритм дій у поширених ситуаціях. Адже проговорення таких конфліктних ситуацій допоможе менше звинувачувати педагогів і обрати ефективне рішення.

Ситуації для розв'язання (можна обрати ті, що траплялися у вашій практиці). Наприклад:

Ви дізнаєтеся, що ваша дитина цькує іншу. Ваші дії?

Після 10 днів навчання дитина відмовляється ходити до школи, відвідувати музичну чи спортивну секції. Ваші дії?

Дитина принесла додому чужу річ. Що б ви зробили?

Дитині не дається певний предмет, наприклад, математика? Як ви до цього ставитесь?

Ви покликали дитину обідати чи робити уроки. Але малюк відмовився, бо зайнятий грою чи малюванням. Якою буде ваша реакція?

Дитина неправильно виконала домашнє завдання та відмовляється переробляти його чи визнавати помилки. Що ви їй скажете?

Вправа "Коло відповідальності та обов’язків"

Аби показати важливість педагогіки партнерства, виконайте вправу, яка продемонструє що успіх навчання залежить від кожного учасника навчання.

Для цього об’єднайте батьків у три групи "Дитина", "Батьки" та "Вчитель", і запропонуйте дати розлогу відповідь на запитання: "Що я маю робити в школі?". Потім обговоріть відповіді. Цілком імовірно, що в однієї групи батьків очікування та коло обов’язків можуть різнитись від іншої.

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За словами експертів, від комунікації батьків і вчителя також залежить, чи відчуватиме дитина задоволення від навчання, чи вдасться вчасно помітити та подолати проблеми. Тож використайте збори, аби задати правильний тон та налаштувати батьків на активну участь.