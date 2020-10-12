Рухова активність дуже важлива для дітей, адже без неї вони швидко втомлюються. І якщо при звичному офлайн навчанні школярі могли позбутися зайвої енергії на перервах з однолітками, то через дистанційне навчання це стало неможливим.

Тому видання "На урок" підготувало кілька веселих вправ для перерв, які допоможуть відпочити та швидко перезавантажитися під час дистанційного навчання.

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Шкільне життя спонукає спілкуватися та вдосконалювати комунікативні навички і дистанційний формат навчання – не привід забути про спільні веселощі. Експерти запевняють, що варто лише розширити свої фантазії та знайти нові способи для командної взаємодії.

6 ігор для дистанційної перерви у Zoom

Танець-бурулька

Це дуже веселе заняття, яке схоже на гру «Море хвилюється раз». Скажіть, щоб діти стали перед камерою та увімкніть веселу музику, щоб учні танцювали, як їм заманеться. А коли вчитель вимикає музику, всі діти мають завмерти – перетворитися на бурульку.

А той, хто зупиниться останнім, має закінчити гру та допомогти вчителеві стежити за виконанням правил учасниками.

Детектив

Ця гра допоможе дітям розвинути спостережливість і пильність. Вчитель має обрати одного учня, який буде детективом, і попросити його вимкнути мікрофон (звук) у Zoom, закрити очі та порахувати до тридцяти.

За цей час оберіть учня, який буде "поганцем". Цей гравець починає дію, наприклад, плескає у долоні. Усі інші діти повторюють за ним, тобто також плескають у долоні.



Діти граються на перерві під час онлайн-навчання / Фото encrypted

Коли детектив закінчує рахувати, він відкриває очі та спостерігає за групою. Коли "поганий персонаж" впевнений, що детектив дивиться на когось іншого, він змінює дію. Наприклад, плескає себе по плечу. Усі інші учні також мають змінюють свої дії.

Натомість детектив має за три спроби вгадати, хто з учнів грає поганця.

Малювання на дотик

Для цього заняття потрібно лише декілька хвилин, але це допоможе дітям отримати веселий настрій. Попросіть учнів підготувати книгу у твердій обкладинці, чистий аркуш, олівець чи ручку. Вигадайте, що саме їм потрібно намалювати. Наприклад, серце, дерево чи котика.

Кожен учень повинен покласти книгу з аркушем паперу собі на голову та намалювати задуманий предмет за 1 хвилину. А потім діти знімають свої малюнки з голови та показують їх класу.

Ланцюжок сюжетів

Почніть розповідь із "гачка", який зацікавить клас. Наприклад, "Одного разу я йшов темним лісом. Я думав, що я один, аж раптом ..." Оберіть учня, який продовжить розповідь (одне чи два речення). Потім скажіть, щоб наступний учень складав розповідь. Продовжуйте, поки кожен, хто бажає, не доповнить історію. В кінці доведіть розповідь до логічного фіналу.

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Захопливі конструктори

Можна зробити конструктор із сірників чи кольорових ватних паличок. Попросіть дітей заздалегідь розфарбувати кінчики ватних паличок чи сірників у будь-які кольори. Підготуйте схеми, за якими вони мають зібрати саморобний конструктор.

Кожен учень має якомога швидше зібрати необхідні фігурки з ватних паличок за схемою вчителя.

Веселі танці

Влаштуйте з учнями невеличку дискотеку. Увімкніть динамічну танцювальну музику та оберіть учня, який показуватиме рухи або ввімкніть відео. Завдяки цій дискотеці діти не лише весело проведуть перерву, але й розвиватимуть координацію, реакцію та рухову пам'ять.