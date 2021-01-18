Найпоширеніші способи перевірки знань учнів – це стандартні задачі, звичне тестування чи диктант. Але такі варіанти не надто цікаві школярам. Окрім того, контрольні можуть бути і цікавими, і ефективними. Креативні варіанти – читайте у матеріалі.

Видання "На урок" підготувало шість ідей для оцінювання учнів, які допоможуть залучити різні стилі навчання, зменшити стрес від тестування, а також навчать дітей використовувати нестандартний підхід до вирішення завдань.

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Цікаві ідеї для контрольної роботи у школі

Контрольна у вигляді онлайн-квесту

Створіть інтерактивний плакат, де кожне посилання вестиме до окремої сторінки з завданням. Наприклад, вам необхідно провести контрольну роботу з математики. Тоді на першій сторінці учень має зробити розрахунки та отримати відповідь – цифру, яка стане кодом для переходу до наступного етапу.

Або контрольну можна оформити у вигляді мапи пригод за якоюсь "легендою", де визначити точки пошуку (до кожної обов’язково варто дібрати завдання!).

А для найменших школярів можна підготувати QR-квест у реальному оточенні. Діти починають із першої точки, сканують код, отримують та виконують завдання, після чого з’являється підказка, де шукати наступний код.

Контрольна у вигляді дебатів

Під час контрольних робіт саме вчитель перевіряє роботи та визначає, чи була відповідь правильною. Проте, учні також можуть бути суворими суддями один для одного, встановлювати найвищі стандарти та стежити за їх дотриманням.

Для цього об’єднайте дітей у дві команди та поставте перед ними якесь завдання. Команди мають відстоювати протилежні точки зору:

Наприклад, "Який період дав людству більше: Ренесанс чи Середньовіччя?", "У чому перевага рептилій перед ссавцями?", "Хто у війні червоної та білої троянди хороший, а хто поганий?" тощо.



Команда учнів на котрольній роботі / Фото "Вікіпедія"

Школярі мають пригадати всі відомі їм факти та події, аби довести свою точку зору. Таке завдання навчить наводити аргументи, вивчати різні точки зору, знаходити контраргументи та поглиблювати знання у конкретному питанні.

Вигадайте настільну гру

Такий підхід можна використати на будь-якому уроці з будь-якого предмету. Звісно, найкраще піддаються гейміфікації сюжетні та історичні події, але впоратися можна з найрізноманітнішими темами.

До прикладу, фішки, що рухаються полем, можуть уособлювати політичних діячів, письменників та інших історичних (або вигаданих) осіб, які потрапляють у складні ситуації. У якості сюжетної основи можна використовувати різноманітні історичні події: війни, повстання, законодавчі акти, винаходи, відкриття тощо.

Написати практичний міні посібник

Навчання – це найкращий спосіб впорядкування і відтворення знань. Тому попросіть учнів написати короткий посібник, крок за кроком пояснивши певну тему. Наприклад, як створити анотацію до оповідання, провести експеримент чи вирішити математичне завдання.

Це не обов’язково має бути виключно текстовий посібник. Це може бути туристична брошура з мапами, туристичними місцями, лісами, природніми зони тощо. А можна створити брошуру, присвячену тваринам, яка міститиме факти та ілюстрації.

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Влаштуйте віртуальний похід по магазинах

Це чудовий варіант для дітей початкових класів. Так можна перевірити вміння учнів додавати та віднімати на практиці. Наприклад, змоделюйте наступну ситуацію: кожен учень має 1500 гривень, які можна витратити на шкільні приналежності.

Після умови задачі роздайте дітям рекламні каталоги з магазину та попросіть написати, що вони хочуть придбати. Неодмінно дайте перелік обов’язкових предметів та зауважте, що діти мають купити якомога більше речей.

Інший варіант того ж завдання – попросіть школярів самостійно скласти бюджет. Наприклад, обрати щомісячний прибуток та створити список видатків, які необхідно враховувати. Коли діти збалансують бюджет, попросіть їх визначити, який відсоток у ньому становить кожна категорія.

Наводьте приклади з реального життя

Таке завдання чудово демонструє зв'язок реального життя зі школою. Попросіть дітей продемонструвати своє розуміння теми, зібравши докази або приклади математичних чи літературних понять з повсякденного оточення.

Наприклад:

знайти у будівлях, меблях, речах навколо певні геометричні фігури;

знайти граматичні помилки, приклади певної форми речення, якісних зачинів і кінцівок із інтернет-текстів;

приклади заломлення світла (вікна, наповнені рідиною скляні ємності, веселка, окуляри);

аналоги історичних подій у сучасній історії тощо.

Отож, контрольні роботи не обов’язково мають бути сухими та серйозними. Крім того, перевірка знань вимагає не меншої винахідливості у подачі інформації, аніж викладання. Якщо ви бажаєте урізноманітнити свій підхід до контрольних, то використайте ці ідеї.