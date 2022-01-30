Міжнародна організація праці взяла на себе провідну роль у популяризації навички вчитися протягом усього життя.

До теми У світі зростає попит на онлайн-освіту: які курси найпопулярніші серед українців

Навчання протягом життя

Пандемія дала додатковий поштовх розвитку онлайн-освіти, яка активно розвивалася останні 15 років. Можливість вчитися з дому у будь-який зручний час стала шансом продовжити навчання протягом життя.

На спеціалізованих освітніх платформах, таких як Prometheus (Україна), FutureLearn (Британія), Coursera (США) можна обрати курс на будь-яку тематику (від іноземної мови чи культури до програмування будь-якою з популярних мов).

Окрім того, багато провідних світових вишів дозволяють закінчити їхню онлайн-програму, надаючи людям доступ до акредитованих університетських курсів.

Як процес навчання впливає на здоров’я

Це позитивно впливає на самооцінку і соціальну інтеграцію

Ще у 2004 році науковці Oxford Review of Education провели глибокі біографічні інтерв’ю із людьми щодо наслідків постійного навчання на їхнє сприйняття благополуччя та захищеності.

Дослідники виявили, що навчання протягом життя дозволяло розвивати такі психосоціальні якості:

самооцінка,

самоефективність,

відчуття мети і надії.

Крім того, людям, які продовжували вчитися у більш поважному віці було легше інтегруватися в новий колектив у разі зміни місця роботи чи проживання. Ті, хто не припиняли вчитися, також швидше долали психічні хвороби, такі як депресія чи посттравматичний стресовий розлад.

Навчання допомагає підтримувати здоров’я мозку

Навчання протягом життя добре впливає на мозок людини. Науковці з університету Каліфорнії довели, що освіта підтримує роботу клітин мозку на оптимальному рівні.

Можна навчатися будь-чому і у будь-якій формі: поки людина опановує нові навички чи отримує нові знання буде підтримуватися здоров’я мозку.

Наприклад, навчання грі на музичному інструменті може компенсувати зниження когнітивних функцій у старшому віці. Про це свідчать результати двох рандомізованих досліджень, опублікованих у науковому виданні PLOS ONE.

Окрім того, деякі вчені кажуть, що навчання допомагає дещо відтермінувати симптоми хвороби Альцгеймера, зберігаючи прийнятну якість життя пацієнтів.

Навчання збільшує тривалість життя

Існує кореляція між довголіттям та рівнем освіти, втім тут складно достеменно встановити причинно-наслідковий зв’язок.

У 2007 році у виданні National Bureau of Economic Research вийшли результати дослідження, яке свідчить, що кожен рік офіційної освіти здатний збільшити тривалість життя людини більше ніж на півроку.

Це може допомогти почуватися щасливими

Канадський психолог і письменник Ромео Вітеллі у статті для видання Psychology Today доводить, що навчання протягом усього життя не лише підвищує ймовірність того, що людина почуватиметься задоволеною, воно може покращити її емоційний баланс і допомогти уникнути депресії.

Люди, які відвідують університетські програми для осіб поважного віку почуваються щасливішими і менш самотніми, адже мають змогу поспілкуватися з однодумцями вивчаючи щось нове.

До слова, українці у 2021 році почали втричі частіше відвідувати онлайн-курси, порівняно з минулим роком. Найбільший попит – у Києві, Харкові, Одесі та Львові.

За популярністю найчастіше купують курси: англійської мови, сучасні бізнес-напрямки, ІТ-програмування, курси підготовки для школярів.