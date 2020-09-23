З 2021 року випускники українських шкіл повинні обов’язково складати Державну підсумкову атестацію з математики. Проте тут є певні нюанси. Як учні складатимуть ДПА та ЗНО з математики у наступному році – читайте у матеріалі.

Відповіді на найпоширеніші питання надав Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) під час пресконференції, передає 24 канал.

Цікаво ДПА з математики стане обов'язковою для випускників шкіл у 2021 році

Учні, яким результат ЗНО з математики буде зараховуватися як бал за ДПА (за 12-тибальною шкалою) залежатиме від рівня (стандартний чи профільний), на якому вони вивчали цей предмет в школі.

Як складатимуть ЗНО з математики у 2021 році

школярі, які вивчали математику на стандартному рівні, матимуть на ЗНО 28 завдань та 150 хвилин на виконання;

школярі, які вивчали математику на профільному рівні, або на стандартному рівні, але планують за допомогою цього предмету вступати до вишу, матимуть 34 завдання, на виконання яких відведено 210 хвилин.

Тобто ті учні, які не планують вступати вишу за результатами тесту з математики, та не вивчали цей предмет на профільному рівні, можуть скласти сертифікаційну роботу з математики на рівні стандарту і тоді вони отримають лише бал за ДПА.

Натомість школярі, які вивчали математику на стандартному рівні, але хочуть використати цей предмет під час вступу, отримають сертифікаційну роботу з математики з завданнями поглибленого рівня.

Які предмети треба складати на ДПА, а які на ЗНО

Обов’язкові предмети на ДПА: українська мова та математика, далі треба обрати на вибір – історію України чи іноземну мову. Четвертим предметом може бути будь-який предмет на вибір учня.

Для ЗНО є 12 предметів на вибір випускника, які можна скласти. Обов’язкові лише українська мова та література або лише українська мова. Але вступник не може скласти більше 5-ти навчальних предметів.

В УЦОЯО запевнили, що математика не є обов’язковим предметом для вступу на ЗНО, він обов’язковий лише для ДПА (тоді буде стандартний рівень і оцінка лише за 12-тибальною шкалою).

Чому ДПА з математики є обов’язковим?

В УЦОЯО наголосили, що одним із завдань вивчення будь-якого предмету в школі є формування ключових компетентностей. Зокрема, важлива і математична компетентність – спроможність людини застосовувати математичні вміння в реальному житті, працювати з числовою інформацією.

В яких ще країнах математика є обов’язковою для ДПА в школі? У відомстві наголосили, що математику здаються як обов'язковий предмет для ДПА у Польщі, Ізраїлї, Латвії та Росії.