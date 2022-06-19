Він запевнив у тому, що складати незрозумілі тести нема потреби. Згідно з українським законодавством, наразі у дітей тривають літні канікули до 31 серпня 2022 року, а новий навчальний рік повинен початися з 1 вересня 2022 року.

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Усіх учнів автоматично переведено на наступний навчальний рік, а усі випускники отримають документи про освіту.

Наразі влада розробляє всі можливі варіанти отримання знань та створення безпечних умов.

У разі самовільного закриття школи окупаційною владою усі учні залишаються школярами української школи,

– наголошує Іван Федоров.

Що потрібно знати випускникам

Учні 9, 11 класів будуть випущені зі школи та отримають документи про освіту. Після отримання 9-класниками свідоцтва про базову середню освіту випускники можуть подати онлайн-заявку на навчання за українськими програмами в ліцеї №5, 9, 10, 19, ЗОШ №24 та КПК №16.

Онлайн-форма розміщена на сайтах навчальних закладів та є конфіденційною. Формування класів відбувається на підконтрольній території України.

Отримати документи про освіту учні 9 та 11 класів можуть у місті Запоріжжі в НВК №41 за адресою: вулиця Миру, 6. Крім одного з батьків, документи у Запоріжжі має право отримати інша особа, яка має нотаріально засвідчену довіреність. Орієнтовно до кінця червня документи отримають усі випускники.

Якщо немає можливості виїхати до Запоріжжя, учні зможуть взяти витяг із єдиної державної електронної системи за освітою. Серію та номер документа повідомлять кожному, як тільки документи будуть готові до видачі. Усі невидані документи зберігатимуться 1 рік у КПК №41 міста Запоріжжя. Контактні телефони: (06192) 26 – 53 – 24, (06192) 26 – 53 – 18.

Документи про освіту, які обіцятиме випускникам окупаційна влада, будуть недійсними в Україні та за її межами. Водночас понесуть кримінальну відповідальність педагоги, які навмисне пропагують російські наративи у навчальних закладах, підтримують тимчасову окупацію та навчають дітей за російською програмою,

– наголосив Федоров.

Інформація для батьків першокласників

Також офіційна влада Мелітополя чекає на першокласників, більшість яких батьки вже зареєстрували за допомогою онлайн-форми, що є на сайтах наступних навчальних закладів Мелітополя: №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25. Якщо батьки не зможуть зареєструвати дитину з будь-яких причин, дитину обов'язково приймуть до школи на підставі свідоцтва народження та заяви батьків.

Дистанційне навчання та навчання за кордоном

Учні, які проживають на окупованій території, можуть продовжити здобувати середню освіту у загальноосвітніх навчальних закладах на підконтрольній українській владі території.

Враховуючи ситуацію, яка несе загрозу життю та здоров'ю дітей, доцільно їх навчання саме за екстернатною чи дистанційною формами.

Частині учнів та їхніх батьків, які виїхали за кордон або ще планують, пропонуємо ознайомитися з інформацією щодо посилання про можливості здобуття освіти в країнах, до яких найчастіше прямують українські громадяни та продовження навчання за українськими програмами: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція,

– йдеться в повідомленні.

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