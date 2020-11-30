Заклади професійно-технічної освіти, які не мають атестації, можуть замовити дипломи випускникам у Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Як це зробити – читайте у матеріалі.

Для цього місцеві управління освіти мають направити звернення до Міністерства освіти і науки, а самі заклади – сформувати запит в електронній базі. Про це йдеться у пресслужбі МОН.

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У МОН наголосили, що цього року через пандемію COVID-19 та посилений карантин у деяких регіонах з розумінням поставилися до закладів, які порушили строки отримання атестації.

Зараз вони не мають дозволу формувати замовлення на дипломи в ЄДЕБО і є ризик залишити випускників без дипломів. Щоб не допустити такої ситуації, ми надаватимемо дозволи за запитами,

– зазначив заступник міністра МОН Ігор Гарбарук.

Як профтехам без атестації замовити дипломи для випускників

Якщо зараз в підпорядкуванні управління освіти і науки обласних державних адміністрацій є неатестований заклад профосвіти, якому потрібно замовити в ЄДЕБО дипломи для випускників, вони мають направити звернення до Міністерства.

У ньому потрібно зазначити назву закладу, причини відсутності атестації, кроки та заходи, які були зроблені керівництвом для її вчасного проходження, а також орієнтовні строки отримання. Також до звернення потрібно додати список випускників, які завершують навчання.

Профтех має звернутися до МОН через систему ЄДЕБО, завантаживши:

лист зі зверненням управління;

лист зі зверненням самого закладу до управління;

інформацію про стан проходження атестації;

список учнів-випускників за відповідними професіями (вказуючи їх прізвища, ім’я, по батькові, дату народження, номер групи, код та назву професії, вид документу про професійно-технічну освіту).

Також МОН надало у листі всі рекомендації для закладів, які проходять реорганізацію. Адже, крім атестації, їхня ліцензія може перебувати в стадії переоформлення. Тоді управління освіти додає до інформація з ЄДЕБО, звернення копію ліцензії та свідоцтва про атестацію закладу.

До слова, раніше Міносвіти рекомендувало закладам профтехосвіти проводити навчання за змішаною формою.