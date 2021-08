Як приймати учнів 1 вересня: ідеї

Місце із запискою

Протягом останніх 3 місяців учні не відвідують школу, тому разом із захватом повернення вони можуть відчувати тривожність.

І щойно учні зайдуть до класу, вони захочуть обрати собі місце. Щоб процес не перетворився на суперечки, є класна ідея: приклейте на кожен стільчик стікер з номером і дайте учням навмання витягнути папірець із цифрою.

А на звороті кожної наліпки можете написати коротке особисте побажання чи якісь мотиваційні фрази дитині.

Дайте дітям наговоритись

Місяці канікул і тривалих карантинів минулого року – це доволі складне випробування для дітей. Звісно, впродовж літа вони обмінювалися повідомленнями чи відео, але навряд чи мали змогу зустрітися з однокласниками.

Тому дайте їм час і можливість наговоритись у перший день навчання. Попросіть розповісти, чим це літо було незвичним та особливим для них? Нехай це виглядає як дружні невимушені теревені, яких дітям бракувало.



Учні зустрілися після канікул / Фото Pexels

Поділіться своєю історією

Після дистанційного навчання у минулому році дітям комфортно буде повернутися до класу. В цей час можете поділитися своєю історією проживання локдауну: як спершу ви відчули шок і неприйняття, а тоді поступово опановували нові навички та лайфхаки.

Розкажіть, що вам давалося найважче, що вас підтримувало в той період та, якщо маєите, покажіть скріншоти кумедного моменту з Zoom-уроку. Будьте щирими, відкритими і не бійтеся разом посміятися.

Створіть всі нові "можна" і "не можна"

Новий навчальний рік має нові правил – допоможіть дітям прийняти необхідність цих обмежень. Зокрема, усі правила треба ще раз проговорити.

Але намагайтеся робити формулювання позитивними, наприклад:

"На перерві вдягай маску",

"Перед їжею помий руки протягом 30 секунд",

"На уроці користуйся лише своїм приладдям" тощо.

Формулювання із "не" зведіть до 3 – 4, щоб заборонені дії можна було легко запам’ятати. Можна запропонувати учням намалювати головні "to do" та "not to do" у форматі інфографіки, і розмістити їх на стінах класу.

Створіть щось на згадку про цей особливий день

Зі школярами варто відзначити свято 1 вересня. Зокрема, можна створити спільний гігантський малюнок. Для цього розстеліть на підлозі шматок шпалер або паперу в рулоні й попросіть дітей намалювати свій ранковий шлях до школи.

Або можна скласти мапу суперсил класу: схематично зобразити клас, і нехай кожен учень намалює себе і свою суперсилу на тому місці, де тепер сидить.

Що б ви не вигадали, робіть це разом з учнями: малюйте, танцюйте, творіть спільно — так діти знатимуть, що ви граєте в одній команді.

Познайомте дітей із техніками майндфулнесу

Важливо, щоб у школі учні та вчителі могли вільно повідомляти про свої почуття. А вміти розпізнати, що почуває людина в цей момент, описати свій стан і прожити його допомагають техніки майндфулнесу.

Підсилити емоційний інтелект учнів можна такими прийомами: