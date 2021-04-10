Як правильно хвалити дитину та мотивувати її розвиватися: поради експертки

Успішну особистість потрібно виховувати та розвивати змалечку. Батькам важливо знати, які цеглинки варто закладати у фундамент майбутнього своєї дитини.

Фрази на кшталт "тобі нічого не цікаво" чи "займися вже бодай чим-небудь", на жаль, є дуже типовими сьогодні. Головне ж у вихованні цілеспрямованості – не примусити, а вмотивувати дитину.

Цікаво Кар’єрний марафон та тренінги: чим можуть зайнятися школярі у квітні

Як мотивувати дитину

Соціальна працівниця Анна Карпінська розповідає, що батьки мають вчити дитину передусім працювати з інформацією.

Не важливо, скільки вона навчиться з підручників, основне – чи вміє дитина робити висновки з прочитаного, побаченого та почутого.

Показуйте дитині, як можна застосовувати отримані знання. Як можна частіше спонукайте дитину до роздумів та дискусій. Будь-які оцінки – це суб'єктивна річ, і аж ніяк не показник дитячих знань чи навичок,

– розповідає експертка.

На її думку, дитина не зобов'язана бути відмінницею чи відмінником та може мати погані оцінки, а батьки повинні бути їй друзями та напарниками.

Фахівчиня із соціальної роботи рекомендує батькам не нав'язувати свої улюблені заняття, а дозволити дитині займатися власними хобі.

Допоможіть дітям відкрити їх приховані таланти або розвинути вже наявні, нехай вони вільно вибирають те, що їх захоплює.

Іноді для підтримки мотивації потрібно просто знаходитися в контакті з дитиною і дбало піклуватися про її потреби.

Цікаво Як карантин змінив школярів: цікаві розповіді вчителів

Як правильно хвалити дитину

Найважливішим пунктом у мотивації дитини є правильна похвала від батьків. Варто постійно визнавати та відзначати успіхи малюків, водночас ніколи не лестити та не переоцінювати їх можливості.

Зовсім маленькі заохочення діють не як нагорода, яку страшно втратити і важко отримати, а як традиція чи гра.

Навчаючи дитину цілеспрямованості, важливо допомогти їй зрозуміти мету та підказати напрямки для руху. Поясніть, що наполегливі люди попри різні труднощі не здаються на півдорозі, а завжди закінчують розпочаті справи.

Поділіться з дітьми власним досвідом того, які складнощі вам доводилося долати у школі та як ви справлялися із поставленими завданнями, як переживали невдачі та страхи.

Поясніть дитині, що із життєвих "ран" може прорости мудрість. Невдачі трапляються у всіх, однак не варто здаватися. Головне – зробити з них висновки та сприйняти їх як досвід,

– додає Анна Карпінська.

Малюки повинні знати, що їх почують, зі своїми проблемами вони ніколи не залишаться наодинці, а всі переживання зможуть довірити батькам.