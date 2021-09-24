Уряд оновив постанову про карантинні обмеження у жовтій зоні. Школи та садочки можуть працювати очно, змішано або дистанційно.

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Які заклади освіти можуть працювати очно

Згідно з рішенням уряду, у жовтій зоні можуть працювати лише ті заклади освіти, де щонайменше 80% персоналу закладу мають COVID-сертифікат.

Підтвердити це можна одним з документів:

"жовтим" сертифікатом (підтверджує отримання 1 дози вакцини);

"зеленим" сертифікатом (підтверджує завершення вакцинації);

міжнародним свідоцтвом про вакцинацію;

довідкою 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини).

Також працівники закладів освіти, які вже перехворіли на коронавірус, зможуть пред'явити довідку про одужання або здати негативний ПЛР-тест.

Довідка! У Міносвіти наголосили, що довідки про строк чинності жовтих COVID-сертифікатів становить 120 днів, зелених сертифікатів – 365 днів. Термін дії сертифіката про одужання становитиме 180 днів.

Важливо – вимога щодо 80% вакцинованих працівників не поширюється на 1 – 4 класи та дитсадки. Початковій школі та садочкам дозволили працювати в усіх зонах карантину, попри рівень вакцинації персоналу.

Маленькі діти мають бути максимально залучені в освітній процес. Тому ми пом’якшуємо вимоги до карантинних обмежень та дозволяємо дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епідемнебепеки,

– запевнив очільник МОЗ

Які заклади освіти мають працювати дистанційно

У МОН наголосили, що 5 – 11 класи шкіл та виші, де менше 80% персоналу мають COVID-сертифікати, не можуть приймати школярів та студентів, тому вони переходять на дистанційну роботу.

Додамо, що у жовтій зоні школам заборонили проводити масові заходи за наповненістю залів понад дві третини місць. Також у шкільних їдальнях має бути не більше 4 учнів за столом, а відстань між ними має бути мінімум 1,5 метри.

Закритися на карантин можуть і школи, де вакцинована достатня кількість персоналу, але понад 50% класів там пішли на самоізоляцію. Натомість один клас відправляють на самоізоляцію після виявлення хоча б одного випадку COVID-19.

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.

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До слова, Кабінет міністрів України підтримав відповідне доручення МОЗ, яке дозволяє примусово вакцинувати вчителів, щоб подолати коронавірус. Віктор Ляшко запевнив, що обов’язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини. Деталі – читайте тут.