Як працюють школи під час карантину в інших країнах світу

Україна наразі перебуває в жовтій зоні карантину. Школи можуть працювати очно за умови, що там 80% педагогів пройшли вакцинацію проти COVID-19. Водночас у понад 50 країнах світу заклади освіти працюють лише дистанційно – повністю або частково.

Ще деякі країни дозволили очне навчання у школі, проте там – суворі обмеження. Як саме навчаються діти під час карантину в інших країна світу – читайте у статті.

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Індія: уроки просто неба та відсутність уроків фізкультури

В частині регіонів Індії школи не працюють вже понад півтора року. У деяких містах, зокрема, у столиці Делі, діти таки прийшли до класів 1 вересня 2021 року.

Вже в жовтні влада обіцяє поновити заняття для 5 – 12 класів у сільській місцевості, де небагато учнів, а в містах повернути до очного навчання лише старшокласників.

Проте індійські школярі мають дотримуватися особливо суворих вимог безпеки. Зокрема, всі вони повинні постійно носити захисні маски. Цікаво, що скасували заняття з фізкультури, спортивні заходи та масові фізкультхвилинки, адже дітям важко дотримуватися під час них соціальної дистанції.



Школа в Індії / Фото dw.com

Окрім того, вчителі їздять на машинах та велосипедах по селах і проводять заняття просто неба. Говорять вони в гучномовці, пишуть на дошках, а учні – на дошках, які малюють на стінах власних будинків. Так зберігається соціальна дистанція.

Також вперше у школах Індії створять медичні кабінети, щоб своєчасно виявляти хворих. Це буде не складно, адже під час пандемії в приміщеннях шкіл здебільшого розташовували лікарні, тож медики залишать трохи обладнання.

Додамо, що згідно з опитуваннями, 77% індійських родин не відпустить дітей на заняття через загрозу інфекції або вагаються щодо цього. Більшість батьків переконані: навчання слід розпочати очно лише у 2022 році.

Відомо, що в Індії 92% школярів, які мешкають у селах, не отримують дистанційного навчання, а кожна третя дитина взагалі не навчається. Відтак освітяни роблять ставку на теле та радіоуроки.

Бразилія: вчителі привозять завдання учням додому

У Бразилії також висока захворюваність, і діти не навчаються очно вже близько року. За даними ЮНІСЕФ, 4 мільйони школярів не мали за цей час бодай якогось навчання. Кожен десятий підліток каже, що більше не повернеться до школи.

Проте з вересня учні поетапно повертаються до шкіл. Але профспілка вчителів протестує проти цього, адже педагогів не забезпечили вакцинами, а учні не проходять тестування та не завжди навіть є можливість виміряти температуру. Засобів дезінфекції теж бракує.

Єдиний позитивний момент – учні серйозно ставляться до носіння масок. Згідно з опитуванням, вони сумлінно змінюють маски по чотири рази за навчальний день, навіть якщо їх ніхто не бачить.



Карантин у школі / Фото orfonline.org

Водночас освітяни розвозять навчальні матеріали та письмові завдання по домівках. А ще вони допомогли випустити мультфільм про COVID-19. Наприклад, вірус долітає на певну відстань, немов стріла з лука, а вакцина дає силу та здоров’я воїна.

Німеччина: щоденні тести на COVID-19 для учнів

Третина земель Німеччини повернулися протягом вересня до навчання. Але вимоги до безпеки тут досить суворі. Учням у багатьох регіонах доведеться проходити по три тести на COVID-19 на тиждень, а в деяких – вчителям також.

Наприклад, у Бремені тести доводиться робити щодня перед заняттями. Учні початкової школи проходять не тест на антиген, а ПЛР. І якщо в однієї дитини виявляють вірус, весь клас йде на карантин.

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Тестування не стосується учнів, які були вакциновані чи перехворіли. Ці правила діють лише для шкіл у зеленій зоні. Водночас у жовтій зоні школи переходять на змішане навчання, коли по черзі половина класу навчається дистанційно, решта – очно.

У червоній зоні заклади освіти закривають. Міністерство освіти Німеччини планує зробити такі правила єдиними для всіх шкіл.

Італія: захисні маски для учнів та СOVID-cертифікати – для дорослих

В Італії школи починають виходити на навчання з вересня, але з жорсткими правилами. Учням вимірюють температуру на вході та виході. Класи виходять на вулицю в різний час та різними дверима. Школярі мають постійно носити захисні маски.

Якщо в класі хтось має позитивний тест на коронавірус, провакциновані однокласники повинні залишатися вдома тиждень, а невакциновані – 10 днів.



Карантин в Італії / Фото The Local

До школи будь-якого дорослого (включно з учителями, працівниками їдальні та прибиральницями) пускають лише за COVID-сертифікатом. Також чинними є довідки про те, що людина перехворіла, чи негативний результат ПЛР-тесту.

Тести дорослі мають робити самостійно. Якщо хтось проходить без документів, на нього чекають великі штрафи.

Франція: перевірка кисню в класі та тести на COVID-19

Ця країна має протилежний досвід – школи майже не закривали на карантин. Хоча на півночі країни початок навчального року відклали до середини вересня. Відомо, що у Франції 9 із 10 педагогів та 6 із 10 підлітків вже провакциновані.

Цікаво, що просто біля шкіл створюють тимчасові пункти щеплення. Ті, хто не пройшов вакцинацію, мають двічі на тиждень тестуватися на COVID-19, причому діти до 14 років — з дозволу батьків.

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Маски учні носять постійно, навіть у шкільному приміщенні. Школи оснащені спеціальними приладами, які показують, наскільки свіже повітря в класі, скільки в ньому кисню та чи не потрібне додаткове провітрювання.

Якщо в одного з учнів є позитивний результат, то не вакциновані однокласники йдуть на тиждень на ізоляцію.

Велика Британія: вакцинують у школах

Захворюваність серед учнів у Великій Британії у вересні цього року різко підвищилася. Понад 130 тисяч дітей у країні залишаються вдома через підозру на COVID-19 чи виявлений випадок. Тому там розпочали вакцинувати підлітків 12 – 18 років, це робитимуть просто в школах.

Влада намагається будь-яким чином залишити очні заняття. У школах діють типові методи профілактики:

соціальне дистанціювання,

постійне носіння масок,

покращення системи вентиляції.

Утім, деякі школи самі перестають працювати, бо понад чверть учнів відсутні. Донині неповнолітнім членам родини, де виявлено хворого, не треба було ізолюватися. Але деякі регіони скасовують це правило.

До слова, в Україні в помаранчевій ті жовтій зонах учні можуть навчатися очно, якщо в школі вакциновано понад 80% освітян. Водночас, якщо регіон переходить до червоної зони, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника немає – навчальний заклад переходить на дистанційне навчання.

Окрім того, МОЗ включило освітян до переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Якщо ж вчителі відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.