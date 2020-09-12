В Естонії живуть лише 1,4 мільйона людей, але, незважаючи на свої скромні розміри, країна за деякими показниками випереджає всю планету. Зокрема, Естонії вдалося побудувати одну з найкращих систем шкільної освіти. Секрети, як працюють школи в цій країні – читайте у матеріалі.

Там вже понад 10 років учні користуються системою eKool (електронна школа) замість щоденників, журналів, довідок, роздруківок підручників, ксерокопій домашніх завдань і будь-яких інших паперових документів, передає видання "Освіторія".

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В Естонії найякісніша освіта в Європі

За результатами програми міжнародного оцінювання учнів PISA, у 2018 році Естонія показала найкращі результати серед європейських країн та стала однією з найуспішніших країн світу.

А естонські 15-річні школярі посіли четверте місце з природничих наук, п’яте місце з читання та восьме місце з математики. Тож, за всіма показниками Естонія випередила інші країни Європи.



В Естонії майже все можна зробити за допомогою інтернету / Фото eu-startups

Чому так? Одним із факторів, які вирізняють Естонію з-поміж інших європейських країн, є тотальна діджиталізація освітнього середовища.

В Естонії найрозвинутіше е-суспільство у світі

В цій країні майже все можна зробити за допомогою інтернету: заповнити податкові декларації, заснувати компанії, проголосувати на президентських виборах, вступити до університетів, підписати документи тощо.

Одна естонська експертка наголосила: "Набагато простіше сказати, які три речі ми ще не можемо робити онлайн – потрібно особисто прийти, щоби забрати посвідчення особи, щоб одружитися або розлучитися, та щоби продати нерухомість. І це все".

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Так, доступ до всієї інформації про навчання є однією з онлайн-послуг, якою ще з 2008 року користуються школярі, їхні батьки та вчителі.

Основні принципи онлайн-системи естонської шкільної освіти:

Гарантія приватності і конфіденційності даних та інформації.

Ніхто не може мати доступ до інформації про учня, окрім самого учня, його батьків і вчителів. Дані надійно захищені, а доступ надається лише за цифровою ідентифікацією особи. Тобто учні не знають оцінок одне одного, а вчителі не знають оцінок учнів з інших предметів.

Держава не може запитувати ті самі дані більш ніж один раз

Завдяки цьому принципу вступнику не потрібно подавати документи до університету. Система вишу звертається до шкільної бази даних та отримує всі необхідні параметри. Вступнику залишається лише авторизуватися та зробити кілька кліків.



Навчання школярів в Естонії / Фото crowdcredit

Що відомо про шкільну онлайн-систему eKool

eKool – це інформаційна система та інструмент для менеджменту, де розміщені всі дані, пов’язані з навчанням, та відбувається взаємодія учнів, батьків, учителів і адміністрації.

Чим корисна система eKool: