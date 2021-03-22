Під час локдауну у Києві дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі із посиленням заходів безпеки. Проте батькам радять залишати дітей вдома.

У Києві з 20 березня посилили карантин. Школи відправили на канікули на тиждень, після цього – діти навчатимуться дистанційно. Проте садочки поки працюватимуть у звичному режимі.

До теми Як працюватимуть школи та садочки в Києві під час локдауну

Але у Департаменті освіти і науки Києва наголосили, що задля додаткової безпеки, доступ батьків до приміщень садочків буде обмежено – вихователі зранку самі забиратимуть дітей біля входу.

“Звісно, за можливості, краще залишати дошкільнят вдома”, – додали в Департаменті освіти.

Які садочки закрили на карантин

У столиці наразі працює 570 дитячих садочків, наповненість яких складає близько 40% дітей у групах. Тобто більше половина вихованців перебуває вдома.

Окрім того, через випадки коронавірусу в Києві станом на 22 березня зачинено на карантин лише один дитячий садочок у Святошинському районі.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, на самоізоляції також перебувають 171 група у 142 садочках.



До слова, у Києві учні 5 – 11 класів пішли на канікули з 18 березня, а школярі початкових класів – з 22 березня. Відпочиватимуть діти тиждень, а після цього два тижні у школах столиці буде дистанційне навчання.

Локдаун у Києві: що закрито

Мер міста Віталій Кличко наголосив, що всі обмеження у Києві запроваджують на три тижні – до 9 квітня включно.

Що у Києві заборонили: