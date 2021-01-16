На платформі ВУМ online відкрита реєстрація на новий дистанційний курс "PRO парламент: навіщо нам депутати". Експерти пояснюватимуть, як працює Верховна Рада України та що таке представницька демократія.

Курс створено за підтримки Представництва німецького фонду Конрада Аденауера в Україні. Навчання розпочнеться 28 січня, а всі матеріали будуть доступними для зареєстрованих користувачів безкоштовно, повідомляється на сторінці курсу ВУМ online.

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Що відомо про платформу ВУМ online

ВУМ online – це освітня ініціатива, яка має на меті розвиток громадянського суспільства в Україні. Проєкт створено громадською організацією "Відкритий університет Майдану", яка з 2014 року є партнером Британської Ради. Запуск дистанційної платформи відбувся 1 жовтня 2015 року.

Сьогодні платформа ВУМ online пропонує близько 30 актуальних тем для вивчення більш ніж 94 000 зареєстрованим слухачам. Викладачами та спікерами курсів є 157 фахівців з різних галузей. На платформі було видано понад 44 000 сертифікатів.



Засновники ВУМ online / Фото vumonline.ua

Детальніше про курс

Мета курсу – допомогти зрозуміти базові аспекти роботи Верховної Ради України, розглянути парламентську діяльність та продемонструвати, як громадяни можуть впливати на депутатів.

Курс дасть відповіді на такі запитання:

Що таке представницька демократія і чому це єдина форма народовладдя , яка доступна українцям?

і чому це єдина форма , яка доступна українцям? Яким є склад парламенту і як він формується?

Хто такий депутат і за що він отримує зарплату?

і за що він отримує зарплату? Як ухвалюються закони?

Яка взаємодія між Верховною Радою та президентом?

Чи можливо сформувати парламент без виборів?

Учасниками курсу можуть стати всі охочі.

Керівником навчального процесу є Бондаренко Богдан, юрист, політичний експерт та фахівець з конституційного права. До занять залучені гостьові спікери – чинні народні депутати, які вперше отримали мандат та долучилися до політичної діяльності.

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