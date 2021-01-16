Для чого Україні потрібні депутати: розпочалася реєстрація на безкоштовний онлайн-курс
На платформі ВУМ online відкрита реєстрація на новий дистанційний курс "PRO парламент: навіщо нам депутати". Експерти пояснюватимуть, як працює Верховна Рада України та що таке представницька демократія.
Курс створено за підтримки Представництва німецького фонду Конрада Аденауера в Україні. Навчання розпочнеться 28 січня, а всі матеріали будуть доступними для зареєстрованих користувачів безкоштовно, повідомляється на сторінці курсу ВУМ online.
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Що відомо про платформу ВУМ online
ВУМ online – це освітня ініціатива, яка має на меті розвиток громадянського суспільства в Україні. Проєкт створено громадською організацією "Відкритий університет Майдану", яка з 2014 року є партнером Британської Ради. Запуск дистанційної платформи відбувся 1 жовтня 2015 року.
Сьогодні платформа ВУМ online пропонує близько 30 актуальних тем для вивчення більш ніж 94 000 зареєстрованим слухачам. Викладачами та спікерами курсів є 157 фахівців з різних галузей. На платформі було видано понад 44 000 сертифікатів.
Засновники ВУМ online / Фото vumonline.ua
Детальніше про курс
Мета курсу – допомогти зрозуміти базові аспекти роботи Верховної Ради України, розглянути парламентську діяльність та продемонструвати, як громадяни можуть впливати на депутатів.
Курс дасть відповіді на такі запитання:
- Що таке представницька демократія і чому це єдина форма народовладдя, яка доступна українцям?
- Яким є склад парламенту і як він формується?
- Хто такий депутат і за що він отримує зарплату?
- Як ухвалюються закони?
- Яка взаємодія між Верховною Радою та президентом?
- Чи можливо сформувати парламент без виборів?
Учасниками курсу можуть стати всі охочі.
Керівником навчального процесу є Бондаренко Богдан, юрист, політичний експерт та фахівець з конституційного права. До занять залучені гостьові спікери – чинні народні депутати, які вперше отримали мандат та долучилися до політичної діяльності.
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Як пройти безкоштовний онлайн-курс
- Зареєструйтеся на платформі ВУМ online.
- Оберіть курс та натисніть "Підписатися".
- Пройдіть всі модулі курсу: відео-лекцію, завдання та перевірте свої знання за допомогою тестів.
- Отримуйте всю необхідну інформацію на e-mail, який ви вказали при реєстрації.
- Обговорюйте питання, які вас цікавлять, з іншими учасниками курсу та викладачами на форумі.
- Після успішного проходження завантажте свій сертифікат.
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