З 25 січня продовжить діяти адаптивний карантин для закладів освіти, тому вони працюватимуть з певними обмеженнями. Яким буде навчання у школах та вишах з 25 січня – читайте у матеріалі.

Водночас локдаун, встановлений на період з 8 по 24 січня 2021 року припиняє діяти з 25 січня. Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

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Як працюватимуть заклади освіти з 25 січня

Проте, на період дії карантину заборонено:

відвідувати заклади освіти групами кількістю понад 20 осіб, крім садочків, шкіл та закладів позашкільної чи спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти у випадку, коли на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% учнів і вчителів (або студентів та викладачів);

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

Хто має йти на самоізоляцію

Окрім того, під час карантину самоізоляції підлягають особи, які прибувають в Україну для навчання до вишів з держави із значним поширенням COVID-19. Але ця норма не застосовується до осіб, які не контактували з хворими на COVID-19.

Самоізоляції також підлягають ті, хто прибуває з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, крім осіб, які не контактували з хворими на COVID-19.

Додамо, що раніше у МОН заявляли, що за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання у змішаному або очному форматах.