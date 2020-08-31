Невдовзі в Україні буде 1 вересня, а отже стартує новий навчальний рік. Щоправда, цього разу відбуватиметься він в умовах карантину. За якими правилами відбуватиметься у 2020 році навчання – читайте далі.

Весь клас у школі можуть відправити на самоізоляцію

Таке може статися, якщо хоча б в одного учня підтвердять захворювання на коронавірус. Відповідні рекомендації для навчальних закладів розробили у Міністерстві охорони здоров'я. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV.

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Як пояснив Ляшко, весь клас буде вважатися особами, що близько контактували з хворим, тому їм доведеться піти на 14-денну самоізоляцію.

Водночас навчальний процес буде продовжено, проте вже дистанційно.

Нова реальність у школах

Тепер на вході перевірятимуть температуру. Щоправда, учням це робити не обов’язково. Натомість вчителям – необхідно. І якщо в них температура буде вищою за 37,2 градуса, то до уроків їх не допускатимуть, передає ТСН.

За новими карантинними правилами, до школи дитину тепер не пустять без маски. Єдине виключення – для учнів молодшої школи. За словами очільника МОЗ Степанова, однієї маски достатньо повністю на день. Щоправда, вчителі у школі обов'язково мають носити маски. Якщо заклад – у помаранчевій зоні, то маску радять замінити на пластиковий щиток.

Також закладах з'явилася незвична шкільно-медична атрибутика – санітайзери, наклейки на підлозі, у туалеті – рідке мило. За словами заступниці тимчасового керівника МОН Любомири Мандзій, адміністрація школи не має права вимагати у батьків здавати гроші на антисептики. Це завдання органів місцевого самоврядування.

Це наша нова реальність. Ми не можемо скасувати карантин. Якщо ми його скасуємо, за три тижні ми побачимо зачинені лікарні, які будуть переповненими, а меддопомога не буде надаватися,

– підкреслив міністр охорони здоров'я Степанов.

Водночас він наголосив, що виконання правил – це життєва необхідність.

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Як відбуватиметься процес навчання

Батьків до школи не пускатимуть. А щоб мінімізувати контакти між учнями, школа має відчинити всі двері та організувати для кожного класу індивідуальний маршрут. Зокрема, в одній зі шкіл Києва будівлю розділили на дві зони – жовту та синю – з окремими входами. Уроки в жовтій починатимуться о 7:35, в синій – на годину пізніше.

Крім того, діти тепер не змінюватимуть кабінети. І хімія, і фізика, і математика проходитимуть в одному класі, бо так безпечніше. А ще вчителі мають стежити, аби в кожної дитини все шкільне приладдя зберігалося індивідуально. Водночас однією з головних шкільних новацій стане більше уроків на свіжому повітрі.